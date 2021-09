OLJA VAMPIRICA NJU OKRIVILA ZA IZBACIVANJE IZ ZADRUGE! Pa šokirala kad je pokazala VERENIČKI PRSTEN! VERIO JE GLUMAC?!

Olja Vampirica je morala da napusti "Zadrugu" i odmah je okrivila druge što je morala tako rano da napusti rijaliti.

- Ja stvari ne radim fejk, radim kako mi dođe. Vampirica, Olja, Mišel... izlaze kada treba, ne mogu stvari da se rade na silu. Glavni razlog mog izlaska, razmišljala sam o tome, Mišel nije oprala dobro suđe. Sale glumac je jako plašljiv. Baka pokojna mi je rekla da sam dobila nominaciju jer nisam uspela sa njim, da ću morati da mu dam lekciju da dođe pameti. Jasno je da postoje simpatije, voli kožu, "Tesna koža", ja koža, on koža... Na kraju je on popustio i zaprosio me je - rekla je Olja.

- Miki me je oduševio, dopao mi se kao čovek, iskren je. Pokušala sam sa njim, ali je sveže oženjen, ima dete, stvarno je super, pametan, shvata neke stvari. On mi je baš super - rekla je Olja na samom kraju.

Ono što je najzanimljivije od svega jeste da je Vampirica pokušala da dobije pomoć i sa "one strane sveta". Naime, tražila je pomoć od pokojne bake, koja joj se danas javila u san, ali joj to nije nimalo pomoglo.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 ISPLIVAO SNIMAK IZ CECINE I BOGDANOVE SOBE! Romantika pored kamina, Ražnatovićeva pokazala javno gde i kako UŽIVA SA DEČKOM! VIDEO