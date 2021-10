POŽELEO U ZEMLJU DA PROPADNE! Stefan Mihić doživeo BLAM, pušten mu je klip svih njegovih RASTROJSTAVA zbog Mije! (VIDEO)

Stefanu Mihiću i Miji Jovanović prikazan je klip o njihovom burnom odnosu.

- Moje svađe su bile iskrene, nije bilo ni slično, on se malo provaljuje, ne bih sebe upoređivao sa njim. Njegov odnos sa Mijom je potpuna budalaština, obostrana gluma, obostranio su foliranti - prokomentarisao je Mensur. Ovaj odnos podseća na odnos Zerine i mene, mislim da je ovo veoma ozbiljan odnos, iako se mnogi smeju i sprdaju, ovo nije naivno. Ne treba napadati Stefana, gledali su mene kao Stefana, bojkotovali su me, vređali, nipodaštavili. Dečko se stvarno zaljubio, a mislim da mu Mia i daje povoda na neki način. Ako nećeš da budeš sa nekim, taj neko te ne interesuje, on prilazi i ljubi je, ona se ne pomera - govorio je Čolak.

- Evidentno je da je Stefan zaljubljen, videla sam ga kad sam plač, konfuzan je postao, jer ne zna šta da radi. Mia koristi onu situaciju koja se njoj desila, Bože me sačuvaj, pravi ga psihopatom. Ona se zaljubila u njega, ali neće da izgubi prijatelje - pričala je Irma.

- Irma, molim te, nemoj! - rekla je Mia.

- On joj ne da da se skloni, ide za njom kao Pablo za Stanijom - dodao je Dejan.

- On je, po mom mišljenju, mentolčina, on je kriv za ovu situaciju - uključio se Karić.

- Jesam Irmi priznala da sam zaljubljena u njega, ja to nisam krila. Ja sam rekla da mi se on sviđa, to je tako bilo do poslednjeg puta kad sam mu odbrusila i opsovala, moram da kažem da je to zato što sam želela da ga odbijem od sebe. Ja sam ga skroz isključila iz života - otkrila je Mia.

- Jako mi je žao što me moji vide u ovakvom stanju, Mia nema emocija, mislim da nikad nije imala, samo se igra sa mnom - rekao je Stefan.

- Oni su se drugi dan poljubili i posle je nastao cirkus, ne može da se poredi ni sa Mensurom, ni sa Čolakom. Ovde se radi o dva vanzemaljca, ne možeš da provališ ni njega, ni nju - komentarisao je Janjuš.

- On je ozbiljan glumac - dobacio je Dejan.

- Mislim da ga je sramota ovog videa, jako se postideo, bilo ga je sramota, nije znao da to ovako izgleda, da uhodi devojku koja ne želi da bude sa njim. Njegova greška, sinoć smo imali video gde je on prikazan kao predmet sprdnje, sad nam se pokazuje drugi video, gde vidimo sasvim drugog Stefana, potonuo je skroz - govorila je Dalila.

- Mene je sramota, neće se ponoviti - priznao je Stefan.

- Ja sam naviknut na ovakvog Stefana sa snimka, brine me ovo njegovo stanje, kao neko zatišje pred buru - rekao je Car.

