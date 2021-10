MILICA (17) MENJALA SVE BOJE DOK JE MENSUR PRIČAO O MINI VRBAŠKI! Ajdarpašić otkrio da li je sa bivšom devojkom RADIO NA BEBI!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditeljka pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Mensura Ajdarpašića.

- Kažeš kako nisi planirao bebu sa Minom a postoji snimak kako kažeš da bi voleo da joj napraviš najlešeg sina - glasilo je pitanje.

- To da je bilo u planu, to bi se ralizovalo. Da sam hteo to, bilo bi tako. I napolju smo bili i napolju da smo hteli, to nije teško - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- On kad voli, on bi sve odmah, petoro dece - ubacio se Đedović.

-Sa Milicom se nije slučajno dešavalo. Jednom se omaklo, drugi put je pričala da hoće bebu, meni je bilo slatko. Meni je krvo što se ispotavilo da nisi - nastavio je Ajdarpašić.

- Rekao si da hoću samo ja - dobacila je Milica.

- Je l' se nama to desilo? Da nisam hteo, ne bi došlo do toga. na toj strani tamo nije se ni posumnjalo, a slatko je pričati. Pričalo se kako bi to lepo dete bilo. ne može se usporiti ni Miličina lepota, ni jedne devojke. Govorio sam kako bi to lepo dete bilo, zgodno na mene, lepo na nju, tad u trojici - objasnio je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta proradi u tebi kad on kaže "kako bi lepo bilo moje i Minino dete"? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja sam rekla da je Mina jako lepa devojka, ali mi je neprijatno da čujem to - rekla je Milica.

- Svi se stidite reči koje kažu. Sad kad uđe u vezu teško priznaju stvari koje su govorili. Mina je najlepše dete na svetu koje je ušlo u Zadrugu. Ne treba da se kaju i povlače reči koje su tad govorili. Mensur je na poseban način vezan za Minu. On treba da poštuje svoju devojku, ne treba se stiditi starih ljubavi - dodao je Mića.

- Stara ljubav zaborava nema. Ne znam kako mi je iskreno... Glupo je da se zaboravi bilo šta, imala sam i ja bivšeg dečka. nema emocija, ali ne mogu da se zabprave neke stvari. Kao kad je ušao u ovaj prostor, verovatno ga je asocirao na nju, jer su provodili vreme...Verovatno je u podsveti - dodala je Milica.

Kurir.rs/M.M.

