ODUSTAO OD BRAKA ILI IGRA NA ČUDNU KARTU?! Dejan napustio krevet u kom je spavao sa Dalilom, utehu pronašao OVDE! (VIDEO)

Dejan i Dalila Dragojević dogovorili su se da njihov zajednički krevet pripadne njoj i Filipu Car. Iako je mnoge začudilo što je Dejan tako lako odustao od svog kreveta i prepustio ga supruzi i Caru, Dragojević ipak nije promenio svoju odluku.

On je pronašao sebi novo mesto za spavanje i to između ljudi sa kojima se najviše druži. Naime, on je legao između Frana Pujasa i Marka Đedovića, koji će sigurno nastaviti da mu budu podrška u padovima kroz koje prolazi zbog prekida odnosa sa Dalilom.

kurir.rs

