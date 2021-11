NAMIRISALA SAM DA JOJ SE SVIĐA DEJAN! Dalila razvezala jezik o Rešićevoj i svom mužu, otkrila njihove tajne šifre i pomenula CARA

Dalila Dobrojević je stigla u Rajski vrt i otvorila je dušu svih gledaocima i ispričala u kakvom je sada odnosu sa Sandrom Rešić ali i bivšem partneru Dejanu Dragojeviću.

- U kakvom si odnosu sa Filipom? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Smeta mi to što mi nedozvoljava da se posvađam sa Dekijem na način na koji bih ja htela, sinoć me otkačio onako, a ja htela samo da ga jako zagrlim. Posle mi se izvinio, sam mi je mekan i htela sam da ga pritisnem. Znam da mi želi dobro, ja ga nisam slušala za neke stvari, i tako sličan se sličnom raduje - ispričala je Dalila.

foto: Printscreen

- Kakva je situacija sa Dejanom? - pitalo je Drvo.

- Čisto poslovno, Filip mi je rekao da ne treba više ništa da ga pitam ni za novac. Sinoć sam rekla da mislim da je Sandra zaljubljena u njega, i onda mi Filip rekao da to nije ispravno, da ispada da sam ja ljubomorna. Međutim kada sam videla da ona njemu tapše i ja reko šta je to. I sinoć dolazi situacija da je dvolična, a savetovala me je da treba da budem srećna da je to najbitnije... Ona toliko doživi šok kada se Dejanu nešto desi, kao da se njoj nešto desilo. Ona sada udara na Đedovića koji je bio njen profesor u rijalitiju. Ja sam rekla da sam u ovoj situaciji, ja učitelj, a oni učenici. Ja sam namirisala da joj se sviđa Dejan, udaljila se od mene. Meni to ne bi smetalo - ispričala je ona.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

