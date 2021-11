DEJAN DRAGOJEVIĆ ZATRAŽIO PAPIRE ZA RAZVOD I DOBIO GROMOGLASNI APLAUZ: Želim da oslobodim sebe, neka padnu MASKE skroz! (VIDEO)

Ekipa Dejana Dragojevića - Sandra Rešić, Marko Đedović i Ana Spasojević pokupili su brojne nagrade na "Zadrugoviziji" kada su nastupom oduševili sve.

Dejan je tada javno zatražio razvod od žene Dalile.

- Meni je srce kad sam čuo aplauz... Hvala vam svima stvano puno. Povodom ove tema i ova situacija koja se dešava... dešava se to da sam očigledno pet godina bio u maskembalu i imao sam masku koja je bila stavljena da laž vidim kao istinu. Laž se pretvorila u istinu kad smo ušli u projekat. U jedno ruku žao mi je zbog stvari koje se gube... U drugu ruku drago mi jšto se desilo ovde, osam meseci će biti moje izlečenje i napredak u životu. Maska koju sam shvatio da nosim na svojem licu nije moja, nego maska koja mi je stavila moja žena, da laž vidim kao istinu. Ovog trenutku bih se obratio Velikom šefu i produkciji za papire za razvod. Želim da osobodim sebe svega što sam nosio i što trpim. Zatražio bih papire za razvod, da maske padnu skroz - govorio je Dejan.

Dalili nije bilo lako kada je gledala muža kako priča o njoj, pa ga je ogovarala sa dečkom Filipom Carem.

- On je meni prišao i pitao me šta da radi, rekao sam mu da ako mu nešto znači da uzme te papire, ako je do prezimena onda okej - rekao je Đedović.

- Šta se on prodao za dva džaka odeće? Ne, nego sada ispada da sam ja kriva zbog toga što se posvađao sa njegovima. Nemoj meni to, sa mnom se neće igrati neko koga sam ja napravila - rekla je Dalila.

Biljana Dragojević ovim povodom se oglasila na svom profilu na Instagramu.

- ''Veliki je blagoslov kad te ostavi onaj ko te ne voli.'' Hvala Đoletu na pravoj rečenici u pravo vreme! Hvala takođe kompletnom žiriju na podršci Dejanu. Znači - poručila je Biljana putem svog profila na Instagramu i dodala srce.

Kurir.rs/K.Đ.

