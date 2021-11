HITNA POMOĆ JE DOLAZILA PAR PUTA DA GA SPASAVA! Komšije Mujićevih progovorile: Dalilin otac se POVUKAO u sebe, svi ga ogovaraju!

Komšije Dejana i Dalile Dragojević otkrivaju da u Gornjem Šepaku gde su živeli, komšije ne prestaju da pričaju o njenoj prevari u "Zadruzi".

- Ovo je velika sramota za naš Gornji Šepak, sve ovo što se dogodilo u rijalitiju. Pukla je bruka, a otac od sramote ne izlazi iz kuće. Niko njemu ne govori u lice da je sramotno to što je Dalila uradila, ali iza leđa ga svakako ogovaraju. Svi mi to pratimo i nažalost smo ljuti što Dalila tako stvara nervozu svojim roditeljima – poručuje komšinica za „Super TV“ dok se njena sugrađanka nadovezuje.

foto: Zorana Jevtić

- Bila sam pre nekoliko dana ispred Husine prodavnice. Nisam ga ništa pitala, ali videla sam da je čovek izmoren od svega. Proklinje dan kada mu je ćerka ušla u rijaliti. Nažalost, vreme ne može da se vrati, najbitnije od svega je da Huso brine o svom zdravlju, to mu je trenutno najneophodnije. Hitna pomoć je dolazila nekoliko puta da ga spasava, verujte mi da je bio na ivici smrti. Pritisak mu je visok, jedva progovara, pitanje je dana kada će sve ovo što se desilo biti kobno po njega. Jednom našem prijatelju iz Šepka je rekao da ako ikako može dođe do produkcije kako bi popričao sa Dalilom – govori komšinica.

Prijatelj Mujića izjavio je kako se Dalilin otac u poslednje vreme ni sa kim ne druži.

- Huso slabo izlazi među narod i razumem ga. Ne želi da sluša čaršijske priče kako je njegova ćerka najgora. Noću kada se svi povuku u svoje domove, tada napusti kuću i malo prošeta oko džamije i škole, ali se brzo vrati. Kada mu se neko obrati ne progovara i ne ulazi u dublju konverzaciju sa ljudima. Sa druge strane, po Šepku se priča da je Dejan prihvatio Islam, ali njega niko do sada nije primetio da se klanja u džamiji. Mislim da ljudi žele da napakoste Dalilinoj i Dejanovoj porodici i takve laži šire. Možda je to i istina, ali ja o tome ne znam ništa – zaključuje on.

foto: Zorana Jevtić

Ovde ga nije varala

Prve komšije Dragojevića ističu kako nisu videli da Dalila skuplja u kući nepoznate ljude, kao i da je sa drugim muškarcima nisu viđali po gradu.

- Ne možemo ništa ružno da kažemo protiv Dalile i Dejana, jer zaista nismo videli da ga je ona na bilo koji način varala. Ako je to i radila, sigurno se nije dešavalo ovde u njihovom porodičnom domu u Gornjem Šepku. Sve je kod njih bilo idealno, mladi bračni par, koji se uvek nama komšijama osmehivao i ujedno se šalio sa nama. Ne možemo i dalje da verujemo šta se to dešava u rijalitiju, kao da ih je neko prokleo, kaže komšija zabrinuto.

foto: Printscreen

