CAR UPRONO PONIŽAVAO DALILU U EMISIJI! Omalovažio njihovu vezu, okrivio nju za sve: Maja zadovoljno posmatrala SROZAVANJE MUJIĆEVE

Dalila Dragojević i Filip Car odgovarali su na pitanja predstavnika sedme sile.

- Pre samo sedam dana, oboje ste stajali tu i govorili da ništa neće poremetiti vašu ljubav. Šta se desilo? - pitao je voditelj.

- Ja smatram da sam ja poremetio taj odnos, a da li je neko još imao neke skrivene stvari... Ja očigledno nisam bio načisto sa Majom, eto to se izdešavalo - pričao je Car.

- Kad mi se neko zaklinjao u večnu ljubav, ja sam smatrala da je tako. Kad mi je neko pričao o budućnosti, ja sam mu verovala. Nisam smatrala da pored mene leži osoba sklona lažima. Ja sam u šoku, nekom čudnom šoku. Očekivala sam da će se to možda desiti, ali ne da će tako brzo. Ubeđivao me je da me voli, pa je išao da se ljubi sa Majom. Pa se opet vraćao, pa mi je sutradan pričao da ne brinem, ali se onda vraćao kod Maje... Ovo je takva šizofrenija. Momak je malopre poslao Dina da me pita da mu dam brašno, posle svih reči koje mi je izgovorio. To je tako mizerno i jadno, posle se kao smeje sa Majom, hahaha, šta ima veze... Nemam šta da komentarišem, ova osoba je za mene mrtva. Ne samo zbog tog čina što je uradio. Nikome ne bih poželela da se nekome desi ovo što se meni desilo. In na to kaže: "Ja sam takav". Tako ne može da opravda to - rekla je Dalila.

- Kao da slušamo Dejana - dobacio je Miki.

- On niti zna šta radi, niti zna kako se ponaša - dodala je Dragojevićka.

- Ovako bih rekao, pogrešio sam, ali pogrešio sam što sam ušao u odnos sa njom. Pogrešio što nisam završio odnos u hotelu. Vređanjem sam samo produbio, tj. samo se vratio u taj odnos. Ja sam u utorak došao u hotel samo da izađem iz odnosa i pokupim stvari. Najstrašnije je uvredio, i onda sam se vratio u rikverc. Umesto da ostanu njena loša dela, koja bi rezultirala raskidom, ja sam dobio grižu savesti. Nisam bio zadovoljan u tom odnosu. Svakog dana smo se svađali, nismo se slagali, ona je uticala na mene katastrofalno. To je rezultiralo time što je rezultiralo. Zaj*bao sam se, uvredio je i onda sam morao da se pomirim jer sam imao grižu savesti - dodao je Car.

- Ovaj je spreman za lečenje. On je muškarac, boli ga uvo za sve što se desilo, ići će dalje, upropastiti svaku sledeću... Ja moram da kažem da svaki moj postupak koji je bio, kajem se, ali je bio urađen iz ljubavi prema ovom čoveku. Da ti neko priča 24 sata priča da se ni sa kim nije tako ljubio, voleo, poverovala bi i najpametnija žena... On meni priča da će da me izbaci, diskvalifikuje... Kako dani prolaze, vidim ponašanje i prema Maji, hvala Bogu, na vreme sam se rešila čoveka. Pečat ostaje zauvek... - rekla je Dalila.

- Dejan se zahvaljuje Caru što ga je spasio od tebe, ti se zahvaljuješ Maji što te je spasila od Cara, a Janjuš se zahvaljuje Caru što ga je spasio od Maje - prokomentarisao je voditelj.

- Ja se ne zahvaljujem Maji, samo sam komentarisala ponašanje. On je i te kako uplovio u g*vna, pa pokazuje neki čvrst stav i karakter, a u stvari je nula - dodala je Dalila.

- Care, da li imaš bar trunku empatije? Ona se odrekla svega zbog tebe i sebe. Šta ćemo sa tom empatijom, ima li je, nema li je? Koliko i zbog čega? - pitao je voditelj.

- Ja ću da se trudim da se promenim u nastavku rijalitija, jer sam poremetio dok sam bio u ovom odnosu. Nije ona kriva, ali ja sam odlučio u životu da za neke stvari više neću, ne znam kako da se izrazim... Imao sam empatiju prema njoj prva dva dana, ali u nekim momentima... Ja je ne gledam, ali bude trenutaka gde mi je bude žao. Ne žao da joj priđem, da se vratim u taj odnos, ali mi bude žao, kao što mi u momentima bude žao nekog drugog, za koga ne bi trebalo možda da mi bude žao. I nemam neku preveliku empatiju, jer su se izdešavale neke stvari nakon našeg raskida. Tj. nismo raskinuli, jer sam se prošli put zeznuo kad sam raskidao. Mi nemamo niti kuću, niti stan, niti pomeranca, da bi puno trebalo da pričamo... Ja ne osećam empatiju sa njene strane, vidim nešto drugo. Vidim da bi vrlo rado razgovarala sa Dejanom, sad više ne vidi psihopatske stvari, vidim neke stvari koje sam predvideo. Vidim i da mi je lepo u ovom odnosu, da sam to ja, da se ne gušim, da ne razmišljam o budućnosti, promenama... - govorio je Car.

- Znači da si vezu sa Dalilom posmatrao ozbiljnije, a sa Majom šta bude danas, bude - dodao je voditelj.

- Iz momenta u momenat reševam, nebitno, Maja i ja živimo za momenat, to je opšte poznato. Ja smatram da je sve ovo neki trip, da sam ja bio Dalilin trip, da je ona bila moj. Ovde ulaziš u trip, počneš da provodiš vreme sa nekim, promeni ti se ideologija, svest, još kad neko manipulativno deluje na to, kao što ona... - pričao je Filip.

- Kao što si ti manipulisao - odgovorila je Dalila.

- Možete vratiti klip našeg prvog razgovora kod bazena, ja sam rekao da bih išao kući, a ona: "Sad kad je zanimljivo?". Ona je bila inicijator svega toga - rekao je Filip.

- Ovo je laž, jer je pre tog razgovora Saletu Luksu rekao da sam ja najlepša. Idem ja, ne mogu da slušam ove balade, ove gluposti čoveka čije smo klipove sinoć gledali. I sada treba da slušam njegove manipulacije - dodala je Dalila.

