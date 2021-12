PRIJATELJ FILIPA CARA BEZ DLAKE NA JEZIKU! Otkrio da li postoji šansa da se Dalila POSLE SVEGA vrati bivšem mužu, a ovog se PLAŠIO

Krah braka Dejana i Dalile, nikoga nije ostavio ravnodušnim, a još manje njena veza sa Filipom Carem koju su nazivali vanvremenskom, koja i nakon raskida intrigira javnost. Kako turbulencijama nije bilo kraja, Maja Marinković kada je ušla u Belu kuću, potpuno je okrenula sve u svoju korist i nakon svega što joj je Car uradio, pomirila se sa njim.

Taj ljubavni odnos, doneo je nova dešavanja sa sobom, kao i incidente između Maje i Cara, a tako i vraćanje u prošlost sa njenom velikom ljubavi Markom Janjuševićem, koji trenutno spava na samo metar od njih u izolaciji. Nedavno su Dalila i Filip bili gosti u emisiji kod Ognjena Amidžića i napravili opštu pometnju.

Tim povodom, najbolji drug Filipa Cara, Bruno, oglasio se za portal Pink.rs.

Kako si zadovoljan gostovanjem svog prijatelja u emisiji "Amidži šou"?

- Naravno pratio sam i zadovojan sam moram priznati. Držao se dobro naročito kada su bili ljubavni klipovi. Mislim da je njemu sa ljudske strane žao, ali da nije mogao da izdrži pritisak koji je ta veza nosila sa sobom. Da je ona bila malo normalnija, u smislu da nije napravila ono sa Osmakčićem, što joj on stalno i prebacujem mislim da bi sve bilo drugačije. Ako je već napravila to što jeste i ostavila muža radi njega, morala je da gleda samo u njega i bude normalna. Jasno je da ona želi biti dominantna žena, ali sa nekim kao što je Filip je to natezanje bezveze. To što je odbio igricu, mislim da je najpametija stvar jer bi mu Maja pojela mozak na kašičicu kao jogurt...

Filip se javno pokajao zbog svega što joj je uradio i nahvalio je kao što do sada nije nikada. Veruješ li da može doći do pomirenja?

- Svašta može da se desi, zatvoren je to prostor a ima i dosta vremena, ne bih smeo da dajem prognoze, ali rekao bih da ne. On je takav čovek, kada ga neko natera do ruba ludila, napravi s*anje i izvređa bespotrebno, što naravno nikako nije dobro, ali se vrlo brzo i pokaje. U biti je on jedna duša, ali je impulsivan. To što se oni sada peckaju, verujem da su samo nedorečene misli i stvari koje nisu rekli jedno drugom do sada, a ona ne može sažvakati njegov odnos sa Majom, jer da se razumemo tu ima i ženske sujete, a i njene želje da bude dominantna, a sve je ispala na kraju samo ne to. Jedan od glavnih razloga zbog čega je nju Filip ostavio je strah da isto ne ponovi i sa njim, jer ako je muža sa kojim je bila pet godina tako brzo precrtala, šta bi tek njemu uradila, potpuno prirodan strah... Da je bila normalnija, sve bi bilo drugačije.

Smatraš li da postoji šansa, da se Dalila posle svega vrati svom bivšem mužu Dejanu Dragojeviću?

- Postoji, bar što se njega tiče. Uveren sam da bi joj on sve oprostio. Čovek plače, kao da nije normalan, kao da mu je ne daj Bože umrla majka. Stvarno to ne mogu da razumem. Užasno je sve to što mu se desilo, ali mi je nepojmljivo da neko navuče na sebe bolest zbog nekoga ko mu je svašta uradio i to na njegove oči. Čini mi se da su sa njene strane emocije jasne, ako bi se i pomirila sa njim uradila bi to iz nekog sažaljenja, ili zbog nekog žala za lepim vremenima...

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

