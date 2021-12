ŠTO JA TEBE VOLIM OVOLIKO? Dejan na sve načine pokušava da VRATI Dalilu, ona ga ODUVALA: Dosta mi je tvog FOLIRANJA (VIDEO)

Dalila Mujić i Dejan Dragojević sedeli su u pušionici i razgovarali o svom odnosu.

- Razmišljao sam o svemu od sinoć, ono što smo pričali ovde i u pabu - rekao je Dejan.

- I? - pitala je Dalila.

- Vrati me nešto i onda psihički padnem. Previše, ima puno vremena i nekih stvari za koje nisam spreman. Ne znam da li ćeš me razumeti u tim trenucima, razumeš? Sve me nešto povredi, kad si rekla da ideš u inat u izolaciju - objašnjavao je on.

foto: Pritnscreen

- Za inat? To sam rekla? Tvoje foliraže ostavi za nekog drugog! Ne komuniciramo i to je to. Nisi spreman za stvari. Imam razumevanje i radi sve što misliš da treba da radiš, nemaš obavezu prema meni, kao da nisam postojala. Pričaš nepovezano - odbrusila je ona.

- Da, kad si rekla da ćeš da odeš da teraš inat, prođu mu slike kroz glavu i šta ako bude sve kako je bilo. Kažeš da je počeo da donosi cigare i počeo da komentariše - dodao je Dejan.

- Nemoj da smatraš da imaš obavezu prema meni, da moraš da mi priđeš. Kažeš da imaš potrebu kad je teško da mi priđeš - nastavila je Dalila.

- Ovako je uvek bila naša komunikacija i na kraju ja is*ušila ku*činu! Sad bih prošao glavom kroz zid - rekao je Dejan.

- Ja dva puta nešto ne mogu da preživim - rekao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Družiš se sa mnom i to je to... Znam šta bi ti hteo... Fore možeš da prosipaš ovima što te ne znaju, meni ne - govorila je ona.

- Ne možeš ni ti meni - dodao je on.

- Ja kad budem navalila tebi je tu kraj, a to što se ja suzdržavam, to je drugo - istakla je Dalila.

- Ti misliš da sam ja laka roba? - pitao je on.

- Za mene da - odgvorila je ona.

foto: Pritnscreen

- Što ja tebe volim ovoliko? - pitao je Dejan.

- Ovo je tako bilo iskreno, to je prava istina! Sad si prvi put rekao istinu otkako je krenula ova situacija. Zato što sam najbolja na svetu - pričala je Dragojevička.

- Što ti voliš mene? - pitao je Dejan.

- Ja tebe nikad ne bih mogla da zaboravim - objasnila je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

04:28 DŽENAN LONČAREVIĆ O SVOJOJ NOVOJ PESMI: Muzika je moj život