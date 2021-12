DEJAN JE PSIHOPATA, DALILA NE MOŽE OČIMA DA GA VIDI, TO JE HOROR FILM! Đedović otkrio sve o Dragojevićevima, evo šta se dešavalo

Marko Đedović komentarisao je ponašanje Dejana Dragojevića nakon sukoba sa Dalilom i pokušaja da na silu pobegne sa njom iz Zadruge.

- Ja sam se potrudio da je smirim, ali nije išlo - rekao je Đedović

- Posle sam pričao sa njom, nije znala gde se nalazi - dodao je Luks.

- Dejan je psihopata, on je nju naterao da lomi ono slatko, ona je razbila to, pa je dotrčao da je podigne, ona viče pusti me, a on hoće da pobegne sa njom u naručju, kao horor film - pričao je Đedović.

- Ona ne može njega očima da gleda, nego ovde ima grižu savesti što ga gleda ovde. Ljudi ono je boleština, ja sam naterao Dejan da se skloni, a nju sam pokušavao da smirim, ona je jaukala, ostala bez glasa - nastavio je Marko.

- Njoj su pune ruke kose, meni nije jasno što se ona mirila kada se to dešava - rekao je Luks.

- Nju gruze savest, uje*ao joj je mozak, on nju ubija, a ona se nada da ću ja to da mu saspem u lice - rekao je Marko.

