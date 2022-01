STEFANU KARIĆU ZADRUGARKA ŠALJE SIGNALE I ON TO ZNA: Evo ko je bacio oko na njega, misica će dobiti nervni slom! (VIDEO)

Pevačica Irma Serjanić otkrila je ko joj je simpatičan u Beloj kući.

Niko dosad nije video da je Irmi bilo ko "zapao za oko", ali je ona sama rekla kome šalje tajne signale.

- Da li je moguće da niko nema u kući da ti je interesantnan? - pitao je voditelj Irmu.

- Karić eto, simpatičan. Fran je urban tip, ali mnogo mlad. Nije do mene sve je do ponašanja drugih ljudi. Bacila sam ja signal Kariću i video je on to, ali naravno dečko je zauzet i ništa nije uradio. Ja njemu i njegovoj devojci želim sve najlepše - priznala je Irma Serjanić.

Inače, Irma je priznala i da je shvatila kako se Dalila Dragojević ponaša prema njoj.

- Skoro sam shvatila čak i njenu igru prema meni. Ona zna da ja imam zaštitnički stav prema njoj, ali ona sve to izokrene. Par puta sam je zamolila da to ne radi, ali ona ne ferma... Često vidim kako se podsmeva, ali ja puštam. Najlakše je okrenuti priču i lako mogu postati svakome neprijatelj, ali me ne zanima to, puštam, neka se svi kanale sami. Sada mi je proradio neki mehanizam, začaurila sam se i zatvorila. Ispada da sam ja nečiji fan, a taj neko ima kompleks od mene. Ja da imam kompleks od nje nikada je ne bih pustila da priča, ne bih je pustila da domira, nisam neko ko se istripuje na taj način. Volim kada su moji prijatelji srećni i zadovoljni - rekla je Irma.

