DALILA ME MALTRETIRA, DAJ BOŽE DA ME OSTAVI NA MIRU! Rat bivših supružnika ne prestaje, Lepi Mića predložio javno SUOČAVANJE!

Prvo pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je Dalili Dragojević.

- Zašto već jednom ne pustiš Dejana na miru? Vaš odnos mu ništa ne donosi dobro

- Pustila sam ga, evo, od sinoć - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Videćemo, ne bih rekao da me je pustila na miru. Jutros mi je prišla, krenula da maltretira, ja sam je oterao. Daj Bože da bude tako kako kaže. Sad mi je već malo lakše, ne znam da li sam se prosvetilo čašom... Dešavalo se šta se dešavalo, sad sam sigurniji da mogu da odguram sve od sebe - dodao je Dejan.

- Ja se nadam da joj je za verovati, da će ovi ljudi doći sebi i pameti. Ovo meni nije interesantno, niti normalno. Treba da se okrenu i jedno drugo sebi. Zbog ovakvih njihovih reakcija, zabole nas k*rac više za taj brak, natezanja, neko svako ide svojim putem. Krivu Drinu neće ispraviti. Oni kao da su programirani na "Uništi objekat". Niti će on isterati svoju pravdu, niti ona svoju, niti tu ima pravde. Boli nas k*rac više. Ove scene su neljudeske, prevršili smo svaku meru. Odvratni su svima sa tm reakcijama - istakao je Marko Đedović.

- Ja mislim da nije kraj i da oni jedno bez drugog ne mogu. Biće rat do zadnjeg dana. Oni sami sebe izazivaju, rekao sam mu da izbegava konfilkt sa njom. Mislim da ona njega treba da pusti na miru, jedno drugog mizaivaju neizmenično. Mislim da jedno drugo neće moći, prisutna je ljubomora. Oni mogu da prestanu da kontaktiraju kad prestanu emocije, do tad nema šanse. Mislim da je nju mpogodilo Filipa Cara sa Anom... Smeta joj što Dejan ima kontakte sa devojkama, njemu njena pomisao sa Carem - govorio je on.

- Meni ne smeta više ništa. Ignorisao sam je ceo dan dok nije došla u radio i počela da laže - ubacio se Dejan.

- Mislim da će ovo da traje do kraja. Bilo bi intersantno da budu u klinču, ali civilizovano. Dalila kaže da tek sad vidi o je on, a on da je dosta njenih laži i da će sve da kaže. Ja mislim da treba da bude njihov duel, pravi javni dijalog - nastavio je Mića.

Kurir.rs/M.M.

