NOVA DRAMA MUJIĆA, DALILA I NE SLUTI ŠTA SE DEŠAVA! Huso ostaje bez radnje, isplivao ŠOK SNIMAK telefonskog razgovora sa rođakom

Porodica Mujić prošla je kroz pravu dramu kada je Dalila javno prevarila supruga Dejana u"Zadruzi". Njen otac Huso Mujić nije krio koliko je ogorčen na ćerku, a sada je naišao na nove probleme.

Naime, u emisiji "Đir sa Memom", Huso je dobio poziv od rođaka sa kojim je izbila žestoka svađa zbog kuće.

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Zorana Jevtić, Nikola Anđić

- Ti si prevarant jedan. Džukelo jedna, dao sam ti radnju - vikao je glas sa druge strane slušalice.

- Bar nisam klošar, ja nikada nisam bio klošar. Radnja je u redu, kuća nije tvoja - uzvratio je Huso.

foto: Printscreen

- To je moj otac, moje majke kupio, to je moj plac, to nije plac Mujića - vikao je rođak preko telefona.

- Sram te bilo - rekao je Mujić i nastavio sa prepirkom oko placa, govoreći da je njegov plac i njegove tetke.

foto: Printscreen

- Tako mi Alaha velikoga, dovedi hodžu, dovedi zakon, tako mi Alaha velikoga upucaću te u utorak - urlao je Fetah.

