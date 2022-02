CAR JE PLJUVAO I VREĐAO, A ONA MU PREŠLA PREKO SVEGA Dalila otkrila zbog čega se pomirila sa njim, opravdala svaki NJEGOV POSTUPAK

Filip Car i Dalila Dragojević odgovarali su na pitanja novinara, a Filip je prvi put hvalio devojku na sva usta pa su svi bili šokirani.

- Uložila si ozbiljan trud u sebe, da se koriguješ, sputaš, da ga razumeš... Kako si kao žena uspela da pređeš preko svih uvreda koje ti je Car uputio? -- pitao je Darko.

- Osećala sam se i jadno i bedno, zaista katastrofa. Ono u garderoberu što se desilo je stvarno bilo užasno, ja jesam ponovila neke greške koje mi je zamerio, ali to nije opravdanje. Prešla sam preko toga, zbog neke svoje krivice i njegovog stanja, ali se opet ono jutro desilo slično. Videla sam ja njegovo pokajanje, jasno mi je bilo koliko mu je bilo krivo i nisam htela da glumatam. Da nisam osetila njegovo pravo pokajanje ne bismo promenili ni reć. Osetila sam tu iskrenost i prihvatila. Nešto kasnije smo i pričali o svemu... Smatram da su mu se neke stvari nakupile, jer nije on sklon tolikom besu, tako da su ovo posledice svega što mu se desilo. Rekla sam i njemu, ne valja ni kada se sklonim, ne valja ni kada sam tu. Kada je u toj crnoj fazi, sve mu smeta, čak i kada gledam u sto. Mi smo non stop zajedno i onda se oseća slobodnim da mi zameri sve što mu pada napamet. Ja sam uzrok svega, ali ponavljam nije opravdanje. Od juče je on dosta normalniji, vidim da se svojski trudi, da bude normalan i trudi se da njegovo stanje ne utiče na mene. Koliko god on bio muškarac i dovoljno jak, negde mnora da pukne. Ja se stvarno trudim da ispoštujem mnogo toga, jer je toliko toga rekao zaista za moje dobro - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče pušionice, rekao mi je da treba da izbegavam svaki kontakt sa bivšim mužem, čak da ne treba ni da se srećemo. Ja sam se slučajno zatekla tu, nisam to gledala na isti način, samo sam jedan komentar dobacila, više sam promrmljala, ali je on čuo i misli da mi ne treba to. Istu noć sam priznala svoju grešku, ali on to izgleda nije čuo. Ovo jesam ja sada, ne trebaju mi konfikti i razne gluposti, trudim se da budem okej i da sve prođe bez problema - dodala je Dragojevićka.

- Svesni ste i sami, kao i gledaoci da je vaša ljubav ludačka, sa nekom ludačkom energijom. Svašta vam se izdešavalo, imali ste i ludačke prepreke, sada više nemate problema. Šta vas sada sprečava da uđete u mirnu luku i uživate u svojoj ljubavi? - nastavio je Tanasijević.

- Mislim da treba da prođe neko vreme, da ona treba da stekne poverenja u mene i shvati da sam zaistza iskren sa njom. Sama je svesna loših stvari koje radi, tako da za i to treba vreme da iskoreni. Takođe i ja moram steći poverenja u nju, da budem siguran da nema zlo u sebi, da ne želi druge ljude da gazi. Jer ja kad vidim takve stvari osećam se loše i imam potrebu da se zaštitim... Iskren da budem zamerao sam ponašanje prema Dejanu i na početku i sada, ali mislim da je sada shvatila šta je radila i da će se smiriti. Negde u dubini duše nije takva i mislim da je samo bila izgubljena. Treba nam određeni period kada ćemo shvatiti da nemamo problem, da se opustimo, družimo, pa kako bude - odgovorio je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

- Primetio sam jednu od promena kod Dalile, ranije kada bude neki haos, nikome se ne izvinjava, gleda sebe, a sada je potpuno drugačije, sada ume da se izvini, razmisli, porazgovara sa nekim... Kada govorimo o njenim promenama, šta si uočio kod nje? - pitao je Darko.

- Mislim da je postala svesna da neke stvari koje je radila nisu dobre i zato ih menja. Prošlo je neko vreme i sada realnije vidi. Za mnoge stvari je i bila u pravu, nikada nije ni obećavala kučle i gradove, više puta je izjavila da je sa emocijama na nuli... Nije to do kraja bilo grozno... Mislim da se ne kotroliše zbog mene, nego joj je jasno da sve to nije dobro za nju. Da sam ja uticao na nju, valjda bi uspeo i prvi put da je promenim i ukažem na greške. Ali ona je takva da kada zacrta nešto, ne zanima je ništa i radi po svom, tako da sam siguran da je ona samo svesna svega lošeg... Ide na bolje... Sada je stvarno dobra, prilagođava mi se, priznajem. Shvatio sam da je ova devojka na sve spremna samo da ja budem uz nju. To mi govori da me ludo voli i da je istina sve ono što je govorila na samom početku. E sad, da li ću ja to moći da ispratim i spoštujem, videćemo. Trudiću se - govoripo je Car.

- Dalila, znam neke tvoje bivše momke, da li si se ikada trudila ovako kao što se tudiš oko Filipa? Da li s ikada ovoliko menjala sebe da bi nekome bila dobra ili još bolja? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne, stvarno niko nije tražio promene kod mene. Napolju se prilagođavam i sama uvidim i kroz ljubav se sma menjaš. Nisam zahtevala nešto specijalno od svojih bivših partnera. Što se tiče Filipa trudim se i verujem da sve ovo kad bi se izdešavalo napolju, da bi se završilo na normalan način i ne bi dolazilo do konflikta i uvreda. Bivše veze sam uvek završavala na najnormalniji način, ali sam uvek ostavljala dobar utisak kod svih bivših momaka i nisam neko ko ih pamti po lošem. Desila se ta zaljubljenost, osoba koju sam povredila i koja je mene povredila, teško je bilo izbalansirati. U tim trenutcima je za mene to bilo kobno, izgubila sam se u svemu. Trudila sam se da galopiram sa štiklama, kao da sam osvojila ne znam ni ja šta. Trudila sma se da prikrijem bol tako što ću biti ponosna i ne pokazati da me je neki Filipov postupak povredio, a na kraju je sve to eksplodirao. Pojavio se Filip, pokušao da sve vrati u normalnu i postala am svesna svojih grešaka, idem dalje i gledam sebe. Trudim se da ispravim sve svoje pogrešne postupke, jer ja nisam to što se dešavalo poslednih mesec dana. Radim na sebi i radiću na sebi. Ne mora da bude konstatno ljubavni odnos, bitno mi je da budemo nasmejani kao na početku - pričala je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Treba samo neki period da prođe i ja sam pokušavao da objasnim ljudima, nisam mogao da kažem kako se osećam. Žena koja je bila spremna da stavi sebe na stub srama, odbacila ceo život zbog mene, a ja nisam bio zadovoljan i odbacio sam je na takav način. Koliko god da sam surov, ima u meni neki ljudskosti. Celo vreme jesam imao emociju prema njoj. Budem spremna da joj dam ruku i ona meni, i ona je trebala da pređe preko nekih stvari. Umesto da funkcionišemo noprmalno, nema meni nekog, nije ona u opdnosu i taj neko više ne pati. Ovo što smo napravili zadnjih par dana je haos. Treba samo da prođe vreme da se stabilizujemo - dodao je Car.

- Naša veza je počela zdravo, osim što sam bila u braku i to je jedina stvar koja je neispravna. Nismo se poljubili, pa rekli da smo u vezi, to je mesec dana sve trajalo. Kad sam videla da ne mogu da se oduprem emocijama i videla da nemam gde, rekla sam i desio se naš prvi poljubac. Kad preraste u neki odnos i gradimo budnućnost, dešavaju se ulasci, ljudi nameštaju poglede i u glavi se sve skupi. Ovo bi sve napolju bilo normalnije i drago mi je što sve ide spontano i nije prisilno. Svaki nas razgovor, poljjubac i odnos se desio spontano, bez da nas neko gura u to sve. Sad smo slobodni i možemo da radimo šta hoćemo, nemamo prepreke koje mogu da nas sputavaju. Sad je došao period da se smirimo, saberemo u tiske i gledamo nas dvoje na način na koji smo bili kad smo ušli. U Filipa nemam poverenje, držim granicu, smatram da može opet da me povredi, ali sad sam spremna. U životu uvek rizikuje, rizikujem i sa ovim odnosom - nastavila je Dragojevićka.

Kurir.rs/M.M.

