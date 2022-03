BOLNA ISPOVEST DEJANOVE MAJKE! Biljana Dragojević u suzama, reči potresle javnost: Otkrila kako je DALILA uticala na njenog sina!

Majka Dejana Dragojevića, Biljana, govorila je kroz suze o Dejanovom braku sa Dalilom i njegovom učešću u Zadruzi.

- Ne mogu da kažem da sam priželjkivala da se ovo dogodi, jer kao i svaka majka želim najbolje za svoju decu, tako i ja mislim da ako je i on srećan i ja sam, ali samim tim što se nije obraćao porodici, to nije bila neka sreća, ipak je sve njega to bolelo. Ipak, mogao je da komunicira sa nama, da je hteo - počela je Biljana, pa ispričala čitavu priču o svemu što se dešavalo u odnosu porodice Dragojević sa Dejanom i Dalilom.

- Ne verujem ja da je ona klasično njemu branila, ono ne možeš da zoveš mamu, ali mislim da je indirektno uticala na našu komunikaciju kao porodice. On je negde znao šta će se desiti ako se čujemo ili vidimo i onda verovatno nije želeo sebe da izlaže takvim stvarima.

- Mislim da je Dejan jako mlad ušao u sve to. Taman kada je trebalo da se emotivno razvijam, da stvara svoj stav tokom života, upoznao je nju, takvu kakva je , manipulativna i samim tim ga je ona potisnula i postala direktni uzork svemu tome, on nikada nije spuštao glavu dok je bio kod nas i dozvoljavao da neko njime manipuliše - iskrena je Biljana koja je u Beloj kući za Novu godinu prvi put posle 3 i po godine videla Dejana.

- Strašno mi je bilo. Dok smo išli za Beograd to je takav osećaj u organizmu, da ja ne umem da objasnim.

- Volim što se desila ova Zadruga 5 i šta bi se desilo sa Dejanom uopšte. Da je meni neko pre par godina pričao da bi se sve ovo dogodilo, ja mu ne bih verovala -rekla je Biljana koja nije mogla da sakrije suze.

