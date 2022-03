ŠOK! MILJANIN DEČKO ZA GODINU DANA ZARADIO 5 MILIONA €! Zola napao Mariju i Sinišu da vole ZETA zbog para, a Nenad zatvorio FIRMU

Miljana Kulić ušla je u Zadrugu zajedno sa svojim dečkom Nenadom Macanovićem, a njen bivši dečko Lazar Čolić Zola, po svemu sudeći, malo je ljubomoran na uspešnog Nenada.

"Ako je on toliko finansijski jak, i ako je stabilan kako Miljana priča, onda mi je iz te priče jasno zašto su ga toliko zavolili Siniša i Marija", došao je do zanimljivog zaključka Zola.

"Nemoj da lupaš. To nema nikakve veze sa tim", dobacio mu je odnah Nenad.

"Njegova firma je za godinu dana zaradila 5 miliona evra", pohvalila se Miljana.

"Nju ne zanimaju materijalne stvari", branio je dečko Kuliće.

"On je morao da odjavi firmu da bi ušao ovde i otac se toliko naljutio na njega. On uopšte nije imao potrebu da ulazi ovde. Moje reditelje uopšte to ne zanima. Moje roditelje zanima da ja budem srećna. A ja sa tobom (Zolom) uopšte nisam bila srećna, jer smo radili stvari koje smo radili", odmah je skočila Miljana, dok se Zola smejao na njenu konstataciju da njene roditelje ne zanima

"Kako da budeš srećna kad te majka nazove i pita te koliko plaćaš Zoli k... Koja bi bila srećna", odbursio joj je Zola napadajući Mariju da je ona kriva za nesreću.

kurir.rs

Bonus video:

00:09 Miljana Kulić pokazala burmu: Pokazala novog dečka, a sada šokirala sve snimkom