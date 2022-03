BEBICA NIJE BAŠ TAKO NAIVAN! UDARIO NA MILJANINU RAK-RANU: Kulićeva je dala Zoli 15.000 €! Zvao je da dođe, ali s lovom! (VIDEO)

Miljana Kulić tokom veze sa Lazarom Čolićem Zolom dala mu je mnogo novca i često o tome govori, a sinoć je Filipu Caru to ispričao i njen sadašnji emotivni partner Nenad Macanović Bebica.

- Oni su me zvali, ali pare da ponesem - kazala je Miljana Caru, tvrdeći da su je Zola i njegov manadžer Ivica zvali da dođe u Derventu.

- Ona je svaku poruku sačuvala, to je najpametnije što je uradila. Najgore je što on neće da prizna, niko ne kaže da je on nešto ukrao od nje- nadovezao se Bebica.

- Koliko si para potrošila kad si izašla iz četvorke? - pitao ju je Car.

- Ne želim da pričam o tome. Koliko sam para uzela unapred, a ti znaš koliki mi je honorar. Sve sam to njemu dala. Petomesečni honorar- kazala je Miljana koja je u Zadruzi 4 imala nedeljni honorar od 3.000 evra kako se tada pisalo. Ona je očigledno Zoli dala 15.000 evra koje joj on nikad a nije vratio.

kurir.rs

