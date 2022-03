DEJAN, CAR I ALEKS SE UROTILI PROTIV DALILE! Dragojevićku BIVŠI MUŽ ucenjivao informacijama iz prošlosti: Ovoga se NAJVIŠE plašila

U toku igre istine u Zadruzi 5, Dalila Dragojević, obratila se novoj devojci svog bivšeg muža Dejana, Aleksandri Nikolić:

- Koga si večeras pokušala da odbraniš u izlaganju, tvog bivšeg ili mog bivšeg- glasilo je pitanje za Aleks.

- Ja sam to komentarisala zbog Dejana, a ne zbog FIlipa. Mensur je izgleda zaboravio šta je on radio Milici. Mene Filip ne zanima, on je mene komentarisao samo sam mu odgovorila. - rekla je Aleks.

- Ja stvarno ne pričam o tebi, to što ova gadura pita, to me ne zanima - rekao je Car.

- Dino koji je taj muškarac kojeg se Dalila plašila ? - upitala je Aleks Dina.

- Ja ne znam ko je taj muškarac, evo nek Dejan objasni, ja znam da smo se Dalila i ja dopisivali - rekao je Dino.

- Taj momak je Dino, ona je tebe istraživala bila pre ulaska. Ja znam da ima tu još jedna devojka koja je bila sa tobom a ona i Dalila su u svađi. Ona je strepila od tvog ulaska - rekao je Dejna.

- Totalno si nebitan u rijalitiju, a nebitna je tvoja informacija, kačiš se za mene. - vikala je Dalila.

