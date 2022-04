HAOS! MILJANA SE BUKVALNO GUŠILA OD BESA: Pretukla Bebicu iz kolica, doživela pomračenje uma kad je čula šta joj dečko misli

Kada je Miljani Kulić pušten snimak na kojem njen dečko Nenad Macanović Bebica priča sa Stefanom Karićem, Nišlijka je doživela pomračenje, te ga je istukla u programu uživo.

Bebica je Stefanu rekao, da sazna da je Miljana trudna on bi joj platio kvalitetnog doktora, kako bi abortirala, jer navodno njih dvoje u tom trenutku nisu bili u vezi, pa nema potrebe da mu ona rodi dete.

Kada je to čula, Miljana je počela da viče na Bebicu i da ga tuče, a onda je krenula da se guši od besa, a zadrugari su se zabrinuli da to ne izmakne kontroli, pa su je smirivali.

foto: Printscreen

- Ima minut da napusti Zadrugu, sva se tresem. Hoću da napusti Zadrugu, dajte mi nešto da ga zadavim. Napolje, napolje, napolje! Moj tata ti je j***o majku! Mi smo u stvari braća, moj tata ti je j***o majku! Izlazi bre odavde! Kući, p***a ti materina! Kući kod dece, p***a ti materina, da te ne gledam više! - besnela je Miljana, pa nastavila:

- On će da plati najskuplju kiretažu! On je g***o od čoveka. Da sam znala, ne bih se pomirila sa njim. Nije mi dobro, Milane. Nikad nije svr*io u mene, nismo pravili decu! - vikala je Miljana iz sveg glasa onda ju je uhvatio napad gušenja.

