KARIĆ OČITAO BUKVICU ALEKSANDRI: Dejan nije sa tobom iz koristi, treba da se PROMENIŠ! Ovo ne možeš da mu ZAMERAŠ (VIDEO)

Ovonedeljni vođa Stefan Karić započeo je podelu budžeta, a najzanimljivije savete dao je Aleksandri Nikolić.

On je izvršio svoju analizu Aleksandrine veze sa Dejanom Dragojevićem.

- Viktoriji ću dati mali budžet, mislim da svaki put ja prebacujem. Nisam želeo da uzimam bilo šta od tebe kda praviš. Ma koliko se meni jelo, ja nisam htela da uzimam zbog tvojih stavri koje si ti radila. Ne znam dali postoji osoba na svetu koja može da te opameti. Koliko god Marko bio surov, mislim da ti je želeo najbolje. Ti nisi svesna da si ti majka. Nikada nisi pomslila da te dete gleda ovde. Žao mi je što si u ovakom stanju u kojem se nalaziš. Radite baš bespotrebne stvari. Ako neko ne želi da bude sa tobom, ne mora, idi dalje. Jednostavno mislim da imaš dva meseca da se opasuljiš kada su neke stvari u pitanju - rekao je Karić.

- Što se Aleks tiče, mislim da nikada nismo imali sukob ovde. Drago mi je što me poštuješ i pitaš me za mišljenje. Mislim da neke stvari radiš teatralno sa Dejanom. Mislim da treba da budeš malo drugačija. Ne mislim da je sa tobom iz koristi. Ti si to nešto u njemu probudila... Ne možeš da mu zameraš jer on možda više nema onako poverenje kao što je ranije imao. Ti si stekla poverenje u njega za neku budućnost. Milsim da je jako iskren prema tebi. Mislim da si ga zavolela i da si se zaljubila u njega - rekao je Karić.

