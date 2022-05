HOĆE DA DOKAŽE DA JE NEKO GORI OD NJEGOVE ĆERKE Dejan misli da je Huso ponizio Dalilu i Aleks, progovorio o svađama i PROMENI VERE

Dejan Dragojević progovorio je o brutalnim sukobima koje je imao sa Dalilom Dragojević, u kojim su izneli mnogo tajni iz bračnog života.

- Nije ti prijalo kad si čuo reči Husa Mujića, kad je pomenuo Aleksandru? - pitao je Darko Tanasijević na samom početku.

- Nema potrebe da spomene Aleksandru. Ona nema veze sa Dalilom, njenom majkom... Ako neko treba da je spomene, treba moja majka. Ako se služe rečima da se ne požavaju drugi, čemu ponižavanje Aleksandre? Da bi dokazao da je neko lošiji od njegove ćerke. U prevodu on je ponizio Dalilu. Ne znam ko šta spominje i ko šta priča, jer sam zatvoren. Nije bilo potrebe, ali ja ću da komentarišem sve. Zadršku ću da imam samo zbog sebe. Ne ide da ponižava osobu, da bi oprao stvari ćerke koja je uradila greške i blude stvari - pričao je Dejan.

- Kako komentarišeš što Dalila kaže da nikog nije prevarila? - pitao je Darko Tanasjević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ni narkoman neće nikad reći da je narkoma - rekao je on.

- Je l' si srećan što te je to zadesilo? - upitao je voditelj.

- Da, žao mi je što sam plakao - rekao je Dejan.

- Zbog čega imaš potrebu da iznosiš sad stvari, a nisi to radio kad si bio najviše ranjen? - pitao je Darko Tanasijević.

- Početak mi je bio šok, stanje neverovanja. Došla je situacija da uz muvanje sa Anđelom sebi dala za pravo da me vređa i napada. Kad je videla da meni nemoće ništa počela je da omalovažava Aleksandru. Rekla joj je da joj ne ropispa moral, pa ako ćemo o morlai... Ja sam je štitio od svega, ljudi su govorili da će da idu na poligraf da mi dokažu stvari. Situacije su mi dale za pravp za sve što sam smunjao - pričao je Dejan.

- Da li misliš da se Anđelo stvaro zaljubio u Dalilu? - pitao je voditelj.

- Po Markovoj rekaciji reako bih da sigurno nešto jeste. Mašli su se u situaciji u kojoj sam bio i ja, i jedan i drugi. To je karakterna osobina, na osovnu svega što je bilo. Koketiranje, muvanje, grublji odnos, pa nađi blaži. Najžalije mi je što sma izgubio pojam o svojoj porodici. Hvala Bogu pa su mi se javili moji i živi su i zdravi, imam gde da odem. Okrenuo sam leđa kad nije trebalo. To mi je najveći životni promašaj. Previše sma uložio na početku, udaljio seod svojim, ulazak u rasprave sa drugim ljudima i davao sebe. Odjednom sam trebao da iskočim za nešto što sam tad smatrao da je sitnica, a sa ove tačke gledišta, to je krupna stvar - nastavio je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kome je više stalo do Dalile, Caru ili Anđeli? - pitao je Darko Tanasijević.

- Filipu, oni će i napolju biti zajedno. Anđelo više iz straha što nije bio, vuče ga da bude, a verovatno ne može da iznese pritisak. Mene to ne interesuje. Ja ne bih ulazio u rasprave sa Dalilom, nije me interesovala svađa. Svaki put je spominjala porodicu - rekao je Dejan.

- Je l' se plašiš njene majke? - upitao je Darko Tanaisjević.

- Ne. Imam ja još mnogo toga da govorim. Bio sam gde sam bio, slušao priče. Neka me tuži, može da me tuži. Dalila je shvatila da ne može da glumi žrtvu, pa se raspravlja. Ja sma ovde da cepam, ne dam na svoje. Ćutao sam, okretao na šalu, ali ne može. Tražila je raspravu i vukla reči. Kaže što ne kažem da sam promenio veru, htela je da me ponizi time. Je l' nju sramota njene vere? Ako sma ja prihvatio tvoju veru i ti mene tim rečima ponižavaš i izlažeš komentarisanju, ispada kao da sam ja prihvatio ne znam šta. Ja sam Aleksandri sve rekao i ona sve zna, ne postoji stvar da ona ne zna - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

