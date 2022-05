NEKAD SE OSETIM KAO KER Aleks strahuje da će njena PROŠLOST poremetiti Dejana, evo da li sumnja u njegova OSEĆANJA prema Dalili!

Voditelj je razgovarao sa Aleksadrnom Nikolić. Njena veza sa Dejanom Dragojević ispunjena je turbulencijama i učestalim sukobima, a ona je otvorila dušu i otkrila kako se nakon svega oseća u odnosu sa njim.

- Već dva dana smo u super odnosu i da pozdravim njegovu porodicu, u njegovo i svoje ime. U super smo odnosima, nemamo probleme. Objasnila sam mu u petak da ne mogu da podnesem kad neko povidi ton na mene. Postao je jako živčan u poslednje vreme, razgovarali smo i sad je sve super - govorila je ona na samom početku.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li je sumnja i dalje prisutna kad je u pitanju Dalila? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne. Što se tiče Dalile i Dejana prvi put mogu da kažem da sam sigurna šta pričam. Sagledala sam realno sve... Gledala sam reakcije i prvi put mogu da kažem da ne smatram da ona njega gleda, niti on nju na taj način. Lakše mi je dosta, ali tu su novi problemi. Kad se desio skandal rekao je više neće da se objašnjava za mene i njega, nego samo za sebe i to me nervira. Ona kaže samo što njemu odgovara, ne kaže sve što se desilo - otkrila je Aleks.

- Zbog čega on bude okrutan? - upitao je voditelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam, to mi jako nervira. Ja se nekad osetim kao ker. Mislim da je kralj rijaltija i da su mu slabi živci. Mi planiramo za početak da zajedno odemo na more. Ja sebe vidim pored njega... On vidi, ali napominje da mora da napravi pare i sredi ovo i ono. Smatram da on ima dvinu majku, oca i brata za poželeti... Mene u ovom trenutku ništa ne brine, ali ne mogu da zaspim. Poremete me pitanja, komentari, njegove reči. Brine me da ne budem ostavljena. Smtram da ćemo biti zajedno ovde, ali se plašim kad izađemo da ga ne pukne želja za svim i svačim. Obeležio je ovu sezonu, stekao popularnosti i plašim se da ga ne pukne sve to i da nam se putevi ne raziđu. Možda ja to vučem zbog svoje prošlosti, otkud znam - govorila je ona.

- Da li se plašiš da će ga repovi iz tvoje prošlosti pokolebati? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja strahujem od uspomena. Svi zanju to o meni, ali drugačije je kad on to vidi. Ja jesam grešila i nemam život za pohvalu. Nisam bila devojka koja nije pravila greške, ali sam to ispravila. Plašim se šta će mu biti prikazano, drugačije je kad vidi. Neko je spominjao moje odnose iz prošlosti, on me pitao zašto sam ja to sebi dopuštala... Ja spuštam loptu, vodim računa.

Kurir.rs/M.M.

