DALILA ISPLAKALA MORE SUZA ZBOG RASKIDA SA CAREM, ON JOJ PRIŠAO! Evo kakav PLAN su napravili: Dosta mi je da me zovu K**VETINA!

Dalila Dragojević i Filip Car izašli su u dvorište Bele kuće kako bi porazgovarali o raskidu.

Njih dvoje pričali su o svim problemima koji su se nagomilali od samog početka njihove veze.

- Ti mi prilaziš jer vidiš da plačem, a ne jer ti je žao što si raskinuo. Tim si dao odgovor na sve... Evo znam da si uz mene, hvala ti. Pobedi sebe da ne budeš osećajan kad vidiš ženu koju voliš da plače, jer si me ti doveo u to stanje. Ja plačem pa me prođe, pa ću opet da plačem. Da li ćeš napolju biti tu kad mi budeš još teže? Nećeš. Ti dižeš sidro. Želiš da spaseš svoju glavu, želim i ja. Moja nijedna veza nije bila katastrofa. Koja veza? Neko me čupao, vukao i varao? J*bavao na moje oči, a ja prelazila? Ti hoćeš da se pomirim sa tim, ja jesam svaki put kad sam prešla. Moja krivica je što sam pokušala i mislila da možeš da se promeniš. Ja mogu da se menjam, uvek sam se menjala i napredovala - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam ti rekao da ću da gledam i slušam. Malo da se sklonimo i razmišljamo o sebi, da li verujemo jedno drugom? Kako ćeš da pričaš kad nisam pored tebe, a kako ću ja? - dodao je Car.

- Da li misliš da imam potrebu da pirčam o toj situaciji? Iskreno da ti kažem bolje da sam ostala tu i da su mi ređali epitete k*rvetine, nego sve što se posle izdešavalo sa tobom. Bolje da sam se smeškala i glumila da mi je bajno i sjajno, nego što sam doživela sve ono u izolaciji. Ja da se pravdam, ne pada mi na pamet. Treba da se pravdam zbog prilaska tebi - nastavila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne možemo zarad ljubavi i strasti da forsiramo jer imamo želju i iskušenje, a da se povređujemo. Ode majka od deteta ako se ne slažu, a ne partneri. Hajde da pokušamo da budemo drugačije, a ako ne bude kao normalni ljudi da kažemo. Hajde da promenimo da sam ja neko kome jedino možeš da se obratiš, a ja tebi. Da li ćemo ovde biti prijatelji, a napolju nešto drugo ili ostati u tome... Ne želim više sebi da dozvoljavam situacije preko kojih ćeš da prelaziš. Srećan sam što sam uz tebe, što si tu i što smo zajedno, a onda mi se smuči sve - govorio je Filip.

- Malopre sam pričao Marijani da znam da voliš samo mene... Kad vidim ponašanje iz odnosa u drugi... Zašto je potrebno da te pogodi budžet? Ja samo od jednog čoveka u ovoj kuću očekujem mnogo, a to je Zola - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

Njih dvoje na kraju su se ipak pomirili i poljubili.

Kurir.rs/K.Đ.