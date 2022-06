PRVI PUT IMAM STRAH DA DOĐEM KUĆI! Mina jecala na sav glas zbog LAKOG MORALA, kaje se zbog prošlosti, a onda se zapitala JEDNO!

Drvo mudrosti je pozvalo Minu Vrbaški, kako bi ispričala šta se dešava u njenoj glavi i u kakvom je sada odnosu sa Matejom Matijevićem.

Mina je puno plakala, jer se plaši šta će Matejina porodica reći za nju. Ona je takođe plakala jer je tek sada shvatila šta je grešila dugi niz godina.

- Šta se dešava? - upitalo je Drvo mudrosti.

foto: Printscreen

- Ne znam ni ja više, sluđena sam, sve me stiglo. Baš sam juče pričala sa Mićom, ne mogu da kažem da sam tužna ali... Muči me hiljadu i jedno pitanju, kakav sam život vodila i da li je bilo vredno. Baš sam loše zbog toga. Prvi put imam oko toga.. Nisam ništa shavtala ozbiljno. Sada, ona svađa u hotelu sa Matejom, nekako, to što sam plakala, a obećala sam sebi da neću. Tišti me šta će mama da mi kaže. Nisam smela sebi da dozvolim da pravim te greške. Muče me pitanja kada mi stižu, kada me ponižavaju. Mislim da, kakva god da sam, nisam zaslužila da me neko ponižava jer ovde ima mnogo gorih i lošijiih ljudi. Ja sam ovde živela pet godina, a njihovi životi su možda bili i gori, samo oni nisu bili pod kameram. Pitam sebe svaki put da li sam stvarno toliko loša - plakala je ona.

- Zašto misliš da si loša? - upitalo je Drvo mudrosti.

foto: Printscreen

- Ja ne mislim to, ali ispada da sam loša. Sve me muči, je l' sam ja loša? Kad sam završila priču sa Mensurom, odjednom se sve okrenulo, to me muči. Stvarno sam se posvetila Mateji i pokazala sam da ja mogu nekog da poštujem i da cenim. Kada nešto kažem Gruji, meni kažu da ne mogu da kažem jer sam imala dvadest muškaraca ovde u kući. Baš sam loše, pokušavam to da sakrijem da mama ne vidi. Mateja i ja smo se vratili na neki početak. Koliko god da mi je teško, imaću želju da probam napolju sa njim. Žao mi je što sam napravila to i da što nisam shvatila njegovu reč ozbiljno. Rekao mi je da možda može napolju da se desi nešto, verujem da hoće. Malo brinem šta će njegovi da mu kažu i da li vide moje ponašanje o meni. Prvi put imam strah da dođem kući, ranije nisam imala. Hoću li ja ikada biti srećna? - upitala je ona.

- Koliko sam čuo, ti si srećna sa Matejom - odgovorilo je Drvo.

- Ali to je trenutno - jecala je ona.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:30 Kristijan i Kristina saznali pol bebe