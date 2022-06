IMAO SAM 24 GODINA, PONIZIO SAM SE, NAJVIŠE ME JE SRAMOTA VEZE SA MILJANOM! Zola se pere od Kulićeve, a Neveni zamera PROSTITUCIJU

Nakon Viktorije Mitrović, voditelj Milan Milošević podigao je Lazara Čolića Zolu, kako bi sa njim porazgovarao o njegovim uspomenama.

Kako si ti reagovao na ove uspomene? Ovo su ti totalno drugačije od ostalih, nekad nisi ni imao - dodao je Milan.

- To sam sve bio ja. Imao sam 24 kad sam ušao, sad zagazio u 29. Bilo je stvari za koje čovek ne treba da se ponosi. Najviše me je bilo sramota tog nekog odnosa koji je i i meni i drugoj strani doneo to nešto, ponizili smo se. Ništa dobro nije donelo ni meni ni njoj. Mi nećemo više nikad biti zajedno. Nevenu nisam stigao da prokomentarišem. Ona mi je draga, to ne osporavam, imali smo fine trenutke, ali nisam mogao maksimalno da se prepustim tom odnosu, nisam dobio to neko poverenje, mnogo različitih priča je bilo sa njene strane. Ona nije devojka za mene, ja nisam muškarac za nju. Ne poklapamo se u nekim stavovima - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Preko noći se čovek promenio. Ništa mi nije jasno, možda jaja nisu bila dovoljno skuvana - rekla je Nevena.

- Znaš, kad se radi o trojci i ostalim stvarima, ne želim da dovodim takvu devojku na slavu kod kuće. Nisi bila iskrena u situacijama nekim prema meni. Ja te nisam zavoleo, da je neka ljubav u pitanju. Draga si mi, simpatična, zgodna, sve to stoji, ali ne mogu ja protiv sebe - dodao je Čolić.

- Mišljenje naroda je da ćeš ti da se pomiriš sa Miljanom Kulić kad izađeš - prokomentarisao je Milan.

foto: Instagram

- Da, posle svega je otsajao sa njom, ali ja mu nisam za slavu - dodala je Nevena.

- Što se tiče te persone, svaki put sam ostavljao prostora, ali ove sezone sam upoznao Miljanu Kulić, ono što nisam očekivao od nje, a to je k*rvinsko ponašanje - rekao je Zola.

- Zašto samo ne kažeš da te ne radi Nevena - ubacila se Viki.

- Što se tiče Nevene, ne smatram da imamo odnos u kom ima poverenja. Ne mogu da se prepustim devojci koja vrda, koja voli da laže, koja pokušava da mi zamaže oči. Imam dobar njuh, jer sam u milion situacija bio folirant. Devojka me je mesecima gledala u oči i lagala - dodao je Čolić.

- Samo je hteo da me se reši - rekla je Nevena.

- Povredilo me je to što je bila u trojci i što se možda bavila prostitucijom - uzvratio je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam sve to demantovala. Kažem da se to nije desilo. Jedna jako bitna stvar, čovek nije prišao kad sam rekla da se saosećam sa Viktorijom, jer sam osetila njenu bol - dodala je Savićeva.

- Kako tako, kad mi mesecima pričaš sve najgore o njoj. Ti si me lagala sedam meseci. Lagala da se nisi j*bala u trojci, lagala da nisi radila to što si radila - pričao je Čolić.

- Videću se na sudu sa svima koji pričaju to za mene - nastavio je Lazar.

- I drago mi je da braniš Viktoriju, kao što mene nikad nisi - rekla je ona.

- Zola, ne možeš da kažeš da ti je to jedini razlog, onda nije ni trebalo da joj kažeš da ćete da pričate napolju - dodala je Viki.

- Zato što mi je pričala da si ti lagala, kad si je ti matirala, video sam kakva je osoba, takvu ne želim pored sebe - govorio je Zola.

Kurir.rs/I.B.