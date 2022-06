BOLI ME K**AC ZA DALILINO IZVINJENJE! Dejan odbrusio bivšoj ženi, a onda se umešao CAR I NAPAO GA! LOM (VIDEO)

Dalila Dragojević nedavno je imala potrebu da se izvini za svoje ponašanje svom bivšem mužu Dejanu Dragojeviću, zbog svega što je radila tokom preljube sa Filipom Carem.

Car je rešio da se nadoveže na njeno izlaganje, pa se sukobio sa Dejanom.

- Dalila meni u krevetu kaže da bi volela da se vrati auto, da joj je krivo što se onako ponašala prema Dejanu, tad u meni probudi ljudskost. Kad oplete po njemu za stolom, i on po njoj, tad ja postanem loš prema njoj. I to je meni nejasno. Zato može da bude kakva hoće, ali folirant nije. Ona za stolom pravi najgore stvorenje od sebe, a u krevetu priča stvari koje bi trebalo ovde da priča - rekao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dejane, Dalila ti se izvinila? - rekao je voditelj.

- Boli me k*rac što mi se izvinila. Ja sam se ogrešio o svoju porodicu i to ću ispraviti. A ljudi svesni mojih grešaka koračaju mojim putem. To mi stavljaju na teret. Ali očigledno niko ne čita znakove pored puta. Evo, Filipu se oglasili i mama i tata, on se i dalje bori za ljubav - odgovorio je Dejan.

- Onda ti koračaš istim putem, jer tvoji ne prihvataju Aleksandru! - skočila je Dalila.

- Mene su njegovi pozdravili, pozdravljam i ja njih opet - dodala je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dejane, nisi me razumeo. Ja sam rekao da svoje greške ispravljaš i da nosiš svoje breme. Ja tebe ne kudim, kudim nju. Moji se verovatno ne slažu sa tim odnosom, ali ja nikad sebi ne bih dozvolio da moram da biram između devojke i porodice, gledao bih da sklopim i jedno i drugo ili bih odabrao porodicu - odgovorio je Car Dejanu.

- Poenta je, njihova sadašnjoj je gora nego moja prošlost - dodao je Dejan.

- Ja sam sebi dozvolio jednom ili dva puta da uđem u svađe sa Dejanom, pa sam se pokajao. Ja sam napravio grešku prema njemu. Nisam aludirao ni na čiju porodicu, ne želim ni da ona uzima njegovu. Na kraju se ja najviše nasekiram. Ovaj će da jede kroki sa Mikijem, ova da se smeje, a ja se sekiram. On priča da ja pravim strategiju sa Marijanom i Dalilom da mu se nešto, ja jedva čekam da se ratosiljam, on u Veternik, ja u Crikvenicu, ona u Šepak - rekao je Car.

