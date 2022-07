RIJALITI JOJ JE UŠAO U KRV, NJU ANĐELO NE INTERESUJE! Surovo izlaganje Dejana Dragojevića o vezi Sandre i Rankovića, DAO SVOJ SUD!

Dejan Dragojević je bio naredni takmičar koji je dao svoj sud o Sandri Rešić i Anđelu Rankoviću.

- Kao pojedinačne ličnosti su okej. Anđelo nije zlonameran, nema tu kvarnu crtu. Ja sam imao svađe sa njim, gde smo se prepucavali nekim metaforama i tako. Kroz sve to nekako, ušao je pun snage i energije, sav živahan, sad je stvarno okej, vidim tu crtu dobrote - rekao je Dejan.

- Sandra je dobra osoba, ali previše očekuje zauzvrat. Hoće da pomogne, ali ako nema fidbek, odmah menja facu. Čistila je kuhinju, dobila da prva ulazi u prodavnicu. Što se tiče njihove veze, neke stvari su mi nelogične. Toliko su se čekali, kad je došlo do sudara, ništa, ćorak. Toliko najava, dve godine muvanja, dve godine svega, Sve mi je čudno. Onda to što sam čuo za tog njenog momka Miroslava, da ni ne zna da li joj je zamerio Anđela. Počeo sam da sklapam kockice, osladila joj se medijska slika. Kad je ušla ovde, nije se borila sa Markom, nego sa Stanijom, to je to kad godine uđu u koštac. Onda je došlo do toga kad su se poljubili njih dvoje, rekla je: "Čekala sam pet meseci na ovo". Tad je Anđelo bio u vezi sa Anom. Znači oni su se muvali dok je on bio u vezi. Prešla je i preko flerta sa Viktorijom, preko svega se prelazilo, masiranje je bilo... I sad kad je došlo do ljubljenja, ne ljubi se - pričao je Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

- Matora je imala izlaganje koje je meni bilo neverovatno. Sandra ustala i rekla da je zaljubljena toliko dugo, Matora ustala i rekla da joj je to Sandra pričala. Onda potvrđuje da on ima emocije veće nego ne znam kad. Ko je tu kome prijatelj? Smuvali su se kad je došao pritisak. Ili je trebalo par dana pre ili par dana posle. Njega ne mogu da osuđujem, on je prvi priznao da ima emocije. Nju ne interesuje Anđelo. Ona se upetljala u konfuziji. Ušli su na pogrešan način. Od te veze nema ničega. Kad je Marko rekao da je Mateja pod pritiskom ušao u vezu sa Minom, pa kao prc parada, tako poredim i sa ovim. Ne mogu da ih pohvatam. Na silju, ali bezvoljno. Sećam se kako se Viktorijom sprdao, skroz je bio drugačiji momak. Kao da se još više ugasio. Mislim da će Sandra ući i u šestu i u sedmu sezonu. Rijaliti joj je ušao u krv, to je počelo da je kvari kao ličnost. Ona raznosi kad peva, ima specifičan vokal, ali je ovde Sandra Rešić. To ju je skroz stopiralo. Nije izgubila legitimitet, ali je izgubila to da može da komentariše neke veze, neke odnose, jer je pogazila sve ono što je govorila o vezama drugih ljudi. Toliko drčno, toliko jako je govorila. Stupila je u sve ono što je gazila. Što se mene tiče, nek im je sa srećom, neka rade šta hoće. Meni je ovo interesantna tema, kao MC Aleks i Matora. Ja ću da sačuvam Sandru, poslaću Anđela. Ipak smo poveli i određeni period, ne mogu da budem na kraj srca. Ali što se tiče svega, ozbiljna greška. Provalija teške kategorije, obostrana. Pokvarili su prijateljstvo. Pokvarili su sve odnose unutar njih, i Matora i Đedović. Svako je zakačio neku grešku. Napravili su zajedno gubitak - zaključio je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!