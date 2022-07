DALILA NEKA IDE DA ČUVA KOZE! Taki žestoko opleo po Dragojevićki, a onda potkačio i Cara: Glumi nekog mangupa, a CIRKUZANT JE!

Taki Marinković, otac Maje Marinković, oglasio se nakon što je Dalila Dragojević izjavila da on i njegova ćerka mogu da joj pljunu pod prozor.

Marinković nije krio koliko je ogorčen na Dalilu, te je poručio da on u Gornj Šepak, odakle je Dragojevićka, ne bi otišao ni u lov:

- Dalila je sinoć prozivala Maju i mene da možemo da dođemo kod nje u selo da joj pljunemo pod prozor ako nam nešto nije jasno. Pa ja tamo ne idem ni kad idem u lov. Ona se sa Carem dogovorila da diskvalifikuju moju ćerku, to su dva foliranta koji znaju šta rade u rijalitiju. Neka se pakuje i neka ide u svoje mesto da lovi fazane i da čuva koze - rekao je Taki Marinković za Informer, a onda opleo i po Caru:

- On je klovn što se tetovirao za reklamu, glumi mangupa, a ustvari je jedan običan cirkuzant. Videli smo kada sam ušao za Novu godinu da su svi ti šmekeri gledali u pod. Kao i mnogi što su izašli, pa ne smeju da dođu do grada. Kao i Janjuš. Gde je on? Ja sam svako veče u Knez Mihailovoj, a ne viđam ga uopšte. Oni su hrabri samo kad je tu 10 ljudi iz obezbeđenja, tad se iživljavaju nad nedužnim curama tamo i glume mangupe, a na ulici su manji od makovog zrna - ističe Marinković.

Kako se već uveliko spekuliše ko bi mogao ući u "Zadrugu 6", koja počinje u septembru, Taki priznaje da bismo mogli i njega da gledamo na imanju u Šimanovcima.

- Pa moguće je, sve je moguće. Ako ulazimo Maja i ja, ulazi svako za sebe - ostao je tajanstven Majin otac.

