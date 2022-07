PRESEKLA SAM! DA VUČEM ZA DVOJE LJUDI NE MOGU: Sandra Rešić otkrila zbog čega je RASKINULA sa Anđelom, a majka Cica joj rekla OVO!

Nakon što je na svom profilu na Instagramu obavestila javnost o raskidu sa Anđelom Rankovićem, pevačica i bivša zadrugarka Sandra Rešić oglasila se i otvorila dušu o emotivnom krahu.

Naime, kako Sandra ističe, sa Anđelom je ostala u korektnim odnosima, razišli su se bez drame i teških reči, a otkriva i razloge raskida.

foto: Nenad Kostić

- Dobro sam, sve je okej. Nismo više zajedno. Tako je najbolje. Kad ne ide - ne ide, nema razloga da se trudim i ne želim. On je rekao da se ne oseća dobro, ne zbog mene, nego generalno. Ja da vučem za dvoje ljudi, ja ne mogu. Koliko sam mogla da mu pomognem, pomogla sam mu. Šta se dešava s njim napolju, ja ne znam. Pokušavala sam, ali on i dalje nije dobro. Ja zaista više ne mogu. Nije bilo ružnih reči, uvreda... Ne mogu ništa o Anđelu loše da kažem - počinje Sandra i dodaje:

- Jedini odgovor koji sam dobila od njega jeste da se on sam sa sobom ne oseća dobro i to je to. On je rekao da neće ni mene da maltretira, da mi za ovih nekoliko dana napolju nije pružio ni 10 posto onoga što može da mi pruži. Nemam nijednu ružnu reč da mu kažem, ja se inače ne svađam u ljubavnim odnosima, ja dođem, završim i idem. Ja sam rekla da je to - to i da nema potrebe da se maltretiramo. Ne želim da dajem prostora spekulacijama. Ja sam presekla i rekla da je gotovo, dosta od mene! Dala sam sve od sebe! Mislim da je bilo dosta davanja sebe, sve što sam imala od emocija dala sam tamo, nemam više snage, niti želim, hoću da me neko drži kao malo vode na dlanu. Smatram da ništa manje od toga ne zaslužujem - rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nikad više poruka, i to samo pozitivnih, nisam dobila, nego sada kad sam izašla iz "Zadruge 5". Ponosna sam na sebe. Kad bude došao taj koji će me držati kao malo vode na dlanu, onda ćemo moći da razgovaramo. Svaka žena to zaslužuje. Mislim da sam dokazala u ovoj sezoni da vredim kao prijatelj, kao čovek i žena, svako ko to ne bude cenio, više neće biti u mom životu - otkrila je Rešićeva i poslala jaku poruku:

- Cica je videla da to nije to. Od sinoć sam odlučila da u životu samo čuvam ljude koji dovoljno cene mene, kao što i ja cenim njih. Ako nije tako, ne treba mi niko u životu, biću sama bolje. Uvek je bolje dobar razvod, nego loš brak.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:03 Karić pokazao šta je kupio posle Zadruge 5