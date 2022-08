POKAZALA JE KO JE I KAKVA JE! Karađorđe Subotić brutalno o raskidu Maje i Pece pa progovorio o POMIRENJU Aleksandre i Vijagre

Bivši zadrugar i otac starlete Aleksandre Subotić, Karađorđe Subotić, bio je potresen kada je Maja Marinković njegovoj ćerki preotela muža Pecu Raspopovića. Sada se Karađorđe oglasio za Informer i otkrio šta misli o Marinkovićevoj, kao i o potencijalnom pomirenju Raspopovića i njegove ćerke

Bivša zadrugarka i starleta Maja Marinković raskinula je dvomesečnu vezu sa Pecom Raspopovićem. S obzirom da je uplovila u romansu sa nevenčanim suprugom svoje najbolje drugarice Aleksandre Subotić, nas je zanimalo kako ovaj raskid komentariše Karađorđe Subotić, Aleksandrin otac.

- Maja je rekla: "Nije zlato sve što sija". Imam samo da kažem da je to lepo rekla, ali da se to odnosi na nju. Ko priča o drugima priča o sebi. Njih dvoje me ne zanimaju, a ona je pokazala ko je i kakva je. Eno, ima onaj snimak iz "Zadruge" na WC šolji, vadila je nešto iz zadnjice i jela, ili štekovala, ko zna, možda je štekala ekstazi, pitajte nju - rekao je Karađorđe i dodao da ga ova vest uopšte nije iznenadila.

- Ovo što mi kažete me uopšte ne iznenađuje, pod konstantnim smo stresom i ja i cela moja porodica. Ružne vesti me ne iznenađuju više, samo lepe - rekao je Subotić. Aleksandra je jako teško podnela činjenicu da joj je najbolja drugarica preotela muža, o čemu svedoči i njeno obraćanje javnosti putem Instagrama, kada je u suzama ispričala šta sve proživljava zbog njih. Sada, kada je Majinoj i Pecinoj vezi došao kraj, pojavile su se spekulacije da Raspopović želi da se pomiri sa Subotićkom, međutim, Karađorđe tvrdi da se Aleksandra trenutno oseća mnogo bolje, ali da ne zna da li će doći do pomirenja:

- Aleksandra je dobro, oporavila se. Sa decom je sada, uživa na moru, a da li će ili neće da se miri sa Pecom to je na njoj. Ne zanima me. Samo me zanima da je ona dobro i da li su mi unuci dobro i to je to. A Maji još jednom poručujem: "Nije zlato sve što sija" - rekao je Karađorđe.

