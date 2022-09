"MEDIJIMA JE PLASIRALA LAŽNU PRIČU"! Aleks otkrila nove detalje o RASKIDU Maje i Pece, Marinkovićka se OVAKO BRANILA! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić ustala je za crnim stolom i otkrila nove detalje o raskidu Maje Marinković i Petra Pece Raspopovića.

- Šta si ispričala Aleks o Maji, pa se ona iznerivala - glasilo je pitanje.

- Nemam pojma o čemu se radi. Njih dve su se sukobile, ja sam malopre sedela sa Majom. Aleks je spomenula Maji šta se izdešavalo na moru, neka ona kaže kako zna. Ja joj nisam rekla - govorila je Milica.

- Aleks, kako ti znaš da je Maja ostala bez para i plakala u Crnoj Gori? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja znam da je Maja medijima plasirala priču kako je ostavila Pecu i nije mogla da trpi zlatni kavez, ustvari je ostavio on nju. Ona je zvala jednu osobu i plakala - dodala je Aleks.

- Zvala je i mene. Kako se to završilo i šta su radili, ja ne znam - rekla je Milica.

- Ja mislim da su ovo obični šlageri, ne znam o kakvim parama se radi - ubacila se Maja.

- Postoje skrinšotovi poziva kod Đedovića, pa on neka pusti ako hoće. Ona je medijima plasirala drugu priču - nastavila je Nikolićeva.

- Majo, je l' misliš da je Milica rekla? - pitala je voditeljka.

- Prvo nisu pare u pitanju, mene niko nije finansirao, da bih mogla da ostanem bez para. Znate kako živim i ko je u vezama bio džek. Ne kažem da je to slučaj sa Pecom, jer on nije klošar. Istina je da smo se posvađali. Ne može on mene da ostavi zbog para, bili smo zajedno na moru. Mi smo se posvađali, pokupila sam se i došla u Beograd. Otkad se nismo čuli ni videli. Nismo se vređali. Đedović i ja smo se viđali pred ulazak, on zna za relacije koje su de dešavale. Ništa ne krijem. Ko je koga ostavio, on je bio moj dečko. Misle da će da me ponize, a ja ne mogu više da se ponizim od lupanja glavom u zid i javnog s*ksa - govorila je Maja.

- Ona je bila uhoda, gde god sam sela ona se stvorila. Prva je rekla meni nešto. Ja neću da pričam ko je meni šta rekao. Ovde ima još deset meseci, ne moram sve sad da iznesem - dodala je Nikolićeva.

- Ne zanima kako će ko da shvati, ja se ne mešam. Neću da budem treća ovde. Sa Aleks sam dobra, čule smo se tokom celog leta. Maju nikad nisam komentarisala loše, niti smo imale sukob u prošloj sezoni. Ovo su ženske svađe, danas jeste, a sutra sve ful. Sebe ću da sklonim od ovih stvari - pričala je Milica.

- Milica se pravi luda, pitanje je dobro postavljeno. Dobra si sa Aleksandrom, one imaju sukob - ubacila se Zorica.

- Kad smo Peca i ja imali svađu, Milica me je pozvala da me pita kako sam i ja sam joj ispričala da smo se posvađali. Nije ništa što bi mene mogao da ugrozi. Raskid, pa? Ne mogu mene da kanale, samo mogu da ispadnu budale. Nemam pojma, bilo mi je sumnjivo da je Milici rekla. Ona je namerno počela tu temu, tu sedi Milica. Niko nije budala, ali mene ne mogu da ugroze - pričala je Maja.

- Ja znam još jednu osobu sa kojom si se čula. Rekla sam da nema veze sa mnom. Šta će da promeni ako sam ja u pitanju? Čega meni da bude žao? - dodala je Milica.

- Šta sam ja ovde sve plasirala? Da li sam ostavila njega ili on mene, koga to interesuje? - pitala je Maja.

- Mislim da kad bi bilo ko ušao u konflit sa Aleks da bi Milica skočila, a ti si ovde neutralna - komentarisala je Miljana.

