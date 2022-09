ANITA (19) OTVORILA DUŠU: Iskreno o EMOCIJAMA prema Marku, iznela svoje pravo mišljenje o Marinkovićevoj, bacila sve karte na sto!

Drvo mudrosti je nakon Ivana Marinkovića, koji je totalno raskrinkao Marka Markovića, pozvalo i Anitu Stanojlović koje je ovim povodom progovorila o svojim emocijama prema Markoviću i svom pravomm mišljenju o Maji Marinković.

- Pričaj mi šta te muči - reklo je Drvo.

- Ova situacija sa Markom. Ja sam se distancirala, pričam da me ne dotiču, ali mi je ustvari teško. Mislim da niko nije primetio da mi je teško, trudim se da ne plačem više - počela je Anita.

- Šta ti zapravo sada misliš o Marku - pitalo je Drvo.

- Ne mislim ništa loše, imao je pravo to da uradi, ali nije lepo to sa njegove strane, jer sam mu ja puno pažnje i emocije posvetila. Mislim da on nije siguran u to, da bi ušao u vezu kada bi to pitao i mislim da presuđuje fizički izgled, jer Maja jedino može da parira Staniji - rekla je Anita.

- Ja mislim da su pretpostavke zadrugara uglavnom loše - nasmejalo se Drvo.

- Videćemo, ne znam. Meni je drago da on bude srećan. Nadam se da ću uskoro da završim emociju, i tako - rekla je Anita.

- Misliš li da je Marko svestan da ti pati - pitalo je Drvo.

- Mislim, ali ga to ne dotiče. Plakala sam više puta, ni jednog trenutka me nije pitao, mogao je da priđe da me bar zagrli, ali ni to nije uradio i mislim da ga baš briga za moja osećanja....Mislim da nema ni prema kome ovde, jedina osećanja su prema Staniji, ali će dobiti vremenom - rekla je Anita.

- Kako ti vidiš vezu Maje i Marka, ima li to budućnosti - pitalo je Drvo.

- Ne. Zato što Marko nema stav, energiju, tako da mislim da neće to dugo da traje - rekla je Anita.

- Za kraj ću te pitati još nešto. Kakvo je tvoje mišljenje o Maji - pitalo je Drvo.

- Mislim da je dobar drug,l super osoba. Kad smo ušli ovde, baš mi je okej, krivo mi je to što se dešava sa njom i Markom. Ona je meni pričala da je ne zanima Marko, na žruci je pokazala nešto drugo, a bila je sa mnom kada sam plakala. Tu je pokazala da je malo dvolična - rekla je Anita.

- Malo si kontradiktorna, ajde da pričamo iskreno. Kakvo je tvoje mišljenje o Maji - pitalo je Drvo.

- Ne mislim ništa loše, ali mislim da ovo nije prava Maja, da će tek da pokaže. Mislim da ovo njeno mirno ponašanje ne ide uz nju, mislim da ni mene ne gotivi, ali izvlači neke informacije od mene. Juče sam rekla da sam ja takva kakva jesam, da može neko najgore da mi uradi, ja verujem svima - rekla je Maja.

- Imaš li ti neku tajnu koju bi podelila sa mnom, a za uzvrat da dobiješ pesmu po želji - reklo je Drvo.

- Možda moj odnos sa Markom Stefanovićem. Ne vidim sebe uz njega, ali mi prija kao osoba. Mislim da ga zavlačim na neki način i da to radim samo zbog Marka Markovića, da ne bih gledala u njega - rekla je Anita.

- Neki komentarišu da to radiš da bi Marka pravila ljubomornim - pitalo je Drvo.

- Tako je, to zna i Marko Stefanović. Neki su mi rekli da daje neke znake, da mu nije svejedno. Marko me je pitao što se ne vratim na svoje mesto, kao pokazuje znake ljubomore. Jesmo se poljubili na blic kad smo igrali masne fote, ali mislim da ne može naša veza da se ostvari...Marko je juče izjavio da mu se ne sviđam na taj način, a ja znam da kada bih se potrudila i to želela, bila bih sa njim. Ja mislim da i dalje imam šanse kod Marka Markovića, pa zbog toga ne znam šta ću sa Markom Stefanovićem - rekla je Stanojlovićeva.

