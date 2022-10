NJEMU SE ŽENA NERVIRA NAPOLJU Pevač razvezao jezik o Zvezdanu Slavniću i njegovom ODNOSU sa Majom, a tek šta je rekao za NJU

Mikicom Bojanićem, se osvrnuo na odnose u Beloj kući, ali i na Zvezdana Slavnića, te je prokomentarisao kako gleda na njegov trenutni odnos sa Majom Marinković

- Kako se osećaš sada nakon skoro mesec dana? Deluje da su te oni sukobi sa Zoricom malo pomerili, da si se malo aktivirao - rekao je Ša

- Neka bude da me je to sa Zoricom malo probudilo, ali takav sam čovek, treba mi malo vremena da dođem sebi. Takav sam - odgovara Mikica.

- Nastup na Zadrugoviziji je takođe bio komentarisan - rekao je reper.

- Ma to je bilo katastrofalno, ja ili ubijem ili se upropastim. Bilo je loše i tu nema nikakvog opravdanja - dodao je Bojanić.

foto: Printscreen YouTube

- Da stavim tačku, taj mali budžet i sve posle koje sam dobio, sve ide u jedan koš - rekao je Mikica.

- Zorica je drugima dala velike budžete pa je imala lošije komentare - dodao je Miljan.

- Mene to ne zanima, ja pričam o sebi - odbrusio je Bojanić.

- Misliš li da će vaši sukobi da se nastave? Da li će taj animozitet da prestane - pitao je reper.

- Nemam pojma... Nemam neki loš posećaj, ali neću dati na sebe... Ko god da me bude vređao neću dati na sebe, to ni nema mnogo veze sa njom. Ne znam da li sam ja nasledio te sukobe sa njom od tate, ali mene to ni ne interesuje. Ne držim je u šaci i ne zanima me ništa od toga - nastavio je.

- Goca ti je dala lep savet, da budeš ono što inače jesi - rekao je Ša.

- Gocu obožavam, ona je meni kućni prijatelj i poznaje me kakav sam. Svi su generalno komentarisali da treba da se opustim i probudim - rekao je Mikica.

foto: Printscreen YouTube

- Da li te je iznenadio izbor potrčka - pitao je Miljan.

- Ovo je rijaliti, nemam ja nekog iskustva u svemu ovome. Meni je zasmetalo ono: "Idite tamo, ježite se", ne vidim potrebu da se neko napolju nervira, jer to nije prijatno nikome spolja. Ni njegovoj ženi, ni mojoj ne bi bilo... Ali gledaćemo to kao rijaliti, hajde, neka bude tako. Svakako je podigla sve na jedan ozbiljan nivo - odgovorio je Bojanić.

Podsetimo, Zorica je izborom potrčka napravila pravi dar-mar, s obzirom na to da je Maja očekivala da će u izolaciji biti sa Markom Markovićem, ali mnogi sumnjaju da je starleta, zapravo bacila oko na Zvezdana, s obzirom da su je oduvek zanimali "žestoki momci".

