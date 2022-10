ŠOK INTERVJU FILIPA CARA: Progovorio o TAJNIM RADNJAMA Aleks Nikolić, a tek kako je URNISAO Maju i Bilala, izgoreće ako saznaju!

Filip Car, superfinalista pete sezone "Zadruge", često se pominje i u aktuelnoj, šestoj sezoni, a sada je prokomentarisao sva aktuelna zbivanjau novoj sezoni.

Na početku razgovora, Filip se osvrnuo na odnos svoje bivše devojke Maje Marinković sa Bilalom Brajlovićem, koji ga često pominje u Beloj kući.

- Nemam ništa specijalno protiv tog Bilala, ali ne bih voleo da me previše uzima u usta jer se ne poznajemo. Nema razloga da me stalno provlači u lošem kontekstu, i pre nego što je ušao u "Zadrugu", i pre ove priče sa Majom. A ona. Mislim da sve što radi u "Zadruzi" radi sa velikom dozom neiskrenosti. Da l' me spominjala u dobrom ili lošem kontekstu, postalo mi je svejedno, jer me apsolutno ne zanima ona, pa čak ni kao prijatelj. Pričala je da će mi j*bati mater, ako uđem u "Zadrugu" i budem sa nekim, pa sve i da ne budem ni sa kim. Ne bojim se njenih pretnji, ona me ne zanima ni u kakvom kontekstu - kaže Car, koji smatra da mu, kada bi ušao u "Zadrugu - Bilal ne bi bio nikakva konkurencija.

- Bilal pokušava da u nekim stvarima bude kao ja, ali ja sam te stvari radio spontano, situacija mi se sama nameštala tako, a on sve to pokušava na neki način da uradi. Ipak, vide ljudi da je to bleda kopija, da to nije ni približno kako je doktor odrađivao. Želim mu sreću u učešću njegovom, voleo bih da ne gradi svoju rijaliti karijeru preko mog imena. Ne može on meni biti konkurencija ni u ispijanju piva, a kamoli u zavodničkim poduhvatima - u svom stilu kaže Car.

Aleksandra Aleks Nikolić jedna je od glavnih tema zadrugara u Beloj kući, zbog svog odnosa sa Bilalom Brajlovićem i afere "čokoladica", kao i potencijalnim reakcijama njenog dečka, prošlogodišnjeg pobednika Dejana Dragojevića. U sve je upućen i Filip Car, koji je bez dlake na jeziku prokomentarisao sve ono što njegova bivša devojka radi u "Zadruzi".

- Pošto nema zeta unutra blizu nje, Aleksandra nema kontrolu, niti kompas. Ona će kad-tad, ako joj se neko bude svideo unutra, kiksnuti i nažalost zetu će se opet desiti pesma od Riblje Čorbe:"Opet me je žensko napravilo volom", nažalost. U petoj sezoni sam se nadao da je Aleksandra dosta sebe izmenila i svoje učešće, ali unutra mi deluje da je malo posrnula. Ne znam da li igra rijaliti ili neke stvari radi iskreno, ali svakako ih radi sebi na štetu. Jako providno i neuspešno.

O Miljanu Vračeviću je ovih dana pisao pesme na Instagramu, a sada je objasnio zbog čega ga ne voli.

- Ne dopada mi se Miljan. Upoznao sam ga posle četvrte sezone. Tokom cele pete sezone me je u negativnom kontekstu provlačio, spominjao me u kući kao da sam s njim u vezi bio! Malo u pozitivnom, malo u negativnom smislu... Možda je potajno zaljubljen u mene. Kada sam izašao iz pete sezone smo se čuli povodom tih njegovih izjava, ali nije došao u taj restoran u kojem sam ja pio piće. Mi bismo mogli da budemo dobri, sviđaju mi se njegove zaj*bancije, izjave, ali je bezveze što je izabrao da se prozivamo. Niko u kući nema taj kapacitet da se sa mnom proziva - kaže Car, koji lepše mišljenje nema ni o Urošu Ćertiću.

- Nikako ne mirišem Uroša Ćertića, ni kao čoveka, ni kao rijaltii igrača. Uopšte mi se ne sviđa, totalno bezvezan lik.

