"DAJ MI ŠANSU DA GA UPOZNAM, DA BUDEM NASAMO S NJIM!" Marinković i Marija Kulić uspeli da se dogovore, pa usledio PREOKRET!

Ivan Marinković i Marija Kulić sukobili su se oko malog Željka, te su uspeli da naprave dogovor.

Međutim, Kulićeva se ubrzo predomislila i priznasla da joj je potrebno vreme kako bi pristala.

- Ja sa bio opušten u svemu jer mi nije prvi put, ja sam ipak pratio i kad detetu otpadne pupak, znam kako to ide... Miljani je to prvi put i prvo dete... Normalno je da ima napade panike jer je sve novo za nju, pitala me je da li je bled i kako mi se čini... Ja sam rekao da je sve u redu i izašao sam mirno. Oni su govorili da će da me tuže za gluposti... Ovde moram da se ogradim trista puta da je sve to normalno za ženu koja je prvi ut rodila - govorio je Ivan.

foto: Printscreen

- Miljana je bila u apartmanu - dodala je Marija.

- Ako si iskompleksirana, mogu i tome! Miljana je bila sa tri žene u sobi, porodila se kao sve normalne žene! - vikao je Ivan.

- Imala je najbolju doktorku - dobacila je ponovo Marija.

- Ne pričam o tome, opet izvrćeš! Porodila se kao sve normalne žene ja sam to video, a šta je bilo kad sam otišao i seo u kola ja ne znam - nastavio je Marinković.

- Hajde da se ne svađamo i da se više ne uplićemo u gluposti - rekao je Ivan.

foto: Printscreen

- Ja ću govoriti samo kada me Milan pita - odbrusila je Marija.

- Hajde da se smirimo, ne izvrći reči - rekao je Ivan.

- Nemoj da mi vređaš dete, kao što to radiš - rekla je Marija.

- Nemoj ni ti moje i lepše ga vaspitaj! - viknuo je Marinković.

- Ja ga vaspitavam najbolje što mogu - prekinula je Kulićka.

- Daj mi šansu da ga vaspitam! Daj mi šansu da ga upoznam - vikao je Marinković.

- Hajde da mi date šansu, da ja budem sa njim, nasamo, da probam ja da steknem odnos - tražio je Ivan.

- Evo dajem ti ja šansu - viknula je Miljana.

- Hajde, ali dete ne sme da se snima, može da reaguje socijalni rad - navela je Marija.

foto: Printscreen

- Ovo je trebalo spontano da se desi a ne ovako ali dobro - dodao je Ivan.

- Neću da ispadne da lažem, moram dobro da razmislim - predomislila se.

- Evo sada igra rijaliti! Do sutra u ovo vreme, moraš da mi daš odgovor! Sa mnom rijaliti ne možeš da igraš rijaliti - urlao je Ivan.

- Moram da procenim tvoje namere - dodala je Kulićka.

- Evo hipotetički, ustanem sutra, skuvam kafu, dođe Željko, ja kucnem i pitam mogu li da ga izvedem malo - govorio je Ivan.

- Ma nemoj - rekla je Marija.

- Verujte mi, okrenuće ona priču, evo ovo sve govori. Stalno moram da se pravdam, jer vi ne vidite neke stvari... Zašto ja ne mogu da znam kad je dete tu? Šta god da urarim je pogrešno! O ovome ne treba ni da se priča, sve ovo sam odavno govorio, niko me nije slušao - urlao je Ivan Marinković.

Kurir.rs

