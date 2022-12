ŠOK IZJAVA IVANE ŠAŠIĆ: Bojan će za PARE leći i sa Brendonom! Otkrila PIKANTERIJE iz braka, a evo kako mu je pomrsila konce

Bivša zadrugarka i estradna umetnica Ivana Šašić raskrinkala je bivšeg muža Bojana Simića, aktuelnog učesnika nove sezone, pa otkrila da je on planirao da uđe zajedno s pevačicom, ali pošto ona nije pristala da bude deo te priče, on se okrenuo drugim ženama u rijalitiju, a sad i muškarcima. Naime, Ivana tvrdi da Bojanu pošto-poto treba priča da bi što duže ostao u rijalitiju i tako izbegao plaćanje računa.

- On u "Zadruzi" igra igru i pravi priču ne bi li mene uvukao u sve to. Ušao je, pa je mislio da ću ući i ja, pa da se tamo krvimo, polivamo, ispravljamo krive Drine, ali to nije moj nivo. Od Maje i Marine došao je do Slađe, svaka je njegov tip, spreman je na sve. Tim honorarom i to što ne plaća račune već je na dobitku, samo mora pošto-poto da napravi neku priču. Zaljubiće se i u muškarca ako treba, ma i u Brendona samo da ostane tamo što duže.

Tvrdiš da je njegov plan pre "Zadruge 6" bio da zajedno uđete i uzmete novac?

- Njemu je ovo bio životni san, da bude deo rijalitija. Kad sam ušla u četvrtu sezonu, ušla sam da bih zaradila novac da vratim njegove dugove. Vratila sam 15.000 evra što sam zaradila u rijalitiju. On je imao ideju da u petu sezonu uđemo zajedno da zaradimo 100.000, to je bila njegova ideja, ali ja s njim takvim ni živa ne bih ušla. Ulaskom u šestu sezonu mislio je da me navuče da uđem i ja da se bijemo i polivamo, da mu ja tako obezbedim novac. Sa 48 godina imam kuću, stan, posao, zdravu i pravu decu, šta to meni treba. Da uđem sama zarad nekog drugog cilja, da zaradim za svoju decu, a ovako da zaradim njemu, nikad u životu.

Kakav odnos Bojan ima sa sinom iz prvog braka pošto je tvrdio da ga je zapostavio zbog tebe?

- On sa sinom nema kontakt. Što ne kaže da nema kontakt sa svojim sinom, što ne kaže da ga to dete tuži. Znači, ne tuži ga ta žena, već maloletan sin. Prošle godine mu je stigla ta tužba i 1.500 evra je pozajmio da bi isplatio zaostale alimentacije, bednih 8.000 mesečno. Govorio je da je zapostavio dete zbog mene, a gde je bio pre mene. Ta žena radi, ima dobar posao, ima salon u Zrenjaninu, to dete je divno, njoj ne treba njegov novac, ali ga traži iz principa.

Šta misliš da se krije iza javnog izvinjenja koje ti je uputio i da li je bilo iskreno?

- Njegova izvinjenja na sva zvona ne isključuju da će on opet da pljuje po meni, sad mi je još jadniji nego pre. Biće čovek za primer ne bi li neko rekao: "Ona Ivana je glupa što ga je ostavila". Da zna da je izgubio pet-šest honorara dosad, napravio bi haos, ubio bi se jer ima 500 evra mesečno. Stan od 700.000, rentakar, pa što bih se ja razvodila ako ima sve to. Nema ništa svoje, njega nema za šta pas da ujede. Govorili su mi da ga tužim nakon svega, pa šta da mu uzmem kad je jadan go ko pištolj, jedino dušu da mu uzmem, ali ni nju nema.

Pomirila si ga s majkom, s kojom nije pričao nakon sukoba s bratom oko nekretnina, pomogla si mu da izađe iz zatvora u Beču, na kraju ti je vratio tako što te pljuvao, čak je i tvoje prijatelje okretao protiv tebe?

- Kad je bilo nasilje u porodici, tad sam zadnji put kontaktirala s njegovom majkom, balansirala sam između njih. Kad je završio u zatvoru, posredovala sam tad između njih jer je on dobio zabranu prilaska, pa sam ih pomirila pošto ne može da živi bez majke, ona mu plaća račune. On je bio meni na vratu dok ih nisam pomirila, čim sam to uradila, počeo je polako da se udaljava od mene. Kad se to dešavalo, samo je mene imao na celom svetu, s bratom nije bio u dobrim odnosima, nije bio s majkom u dobrim odnosima, samo sam mu ja ostala iako smo se razvodili. Ta prevara je došla kako je došla, posle tog njegovog zatvora, gde sam mu ja bila jedini prijatelj, pomogla sam mu da izađe iako nismo bili dobri. Bili zajedno ili ne, svestan je da je izgubio velikog prijatelja. Niko ne bi uradio za njega ono što sam ja, on je toga svestan.

Zvezdan mi je favorit Ivana Šašić osvrnula se na učešće Zvezdana Slavnića jer, prema njenom mišljenju, sin slavnog košarkaša Moke ozbiljno pretenduje da bude pobednik "Zadruge 6". foto: Printscreen/Zadruga - Ljudi poput Zvezdana pobeđuju. On je veoma odmeren. Ti ljudi koji provedu u zatvoru imaju tu neku mudrost, načitani su, provedu vreme s različitim ljudima. Zatvor ih malo izgradi kao ličnosti, pa ne skaču na prvu, prate sve. Mislim da će mudro ovako do samog kraja. Prošao je kroz mnogo gore situacije, rijaliti za njega nije ništa - rekla je Ivana.

