"ISPITUJU ME SVI NA ULICI" Sanja Grujić optužila Marka Stefanovića da je TUKAO SVOJU MAJKU, brat hitno reagovao

Sanja Grujić, devojka Marka Stefanovića, stavljena je na stub srama zbog toga što je rekla da su Marko i njegov brat tukli svoju majku.

Naime, kako ova tema trese Belu kuću danima, Markov brat Mihajlo otkrio da li je ovo zaista istina, pa se osvrnuo i na njihove svađe.

- Naravno da nije istina. Marko i ja majku nikad nismo tukli niti bismo, to je sramota što je ona izjavila. Doživeo sam to da me tu glupost drugi ljudi ispituju na ulici, da li Marko i ja stvarno to radimo - rekao je Mihajlo.

foto: Printscreen/Zadruga

Kada je reč o tome što mu je Sanja rekla da on gleda Maju Marinković, da nju želi i da moli Boga da se Bilal Brajlović ne vrati, Mihajlo je imao da doda.

- Ona može samo da gleda Maju Marinković, ali svi znamo da je Maja jedna - odgovorio je Mihajlo, a na pitanje koju bi pre odabrao za snajku, rekao je:

- Pa iskreno ni jedna nije za Marka, ali kad bih morao da biram izabrao bih Maju, ali ona je svakako zauzeta i srećna sa Bilalom - istakao je Mihajlo. Markova mama Sanja je zgrožena na sve što je Sanja izgovorila.

Mama se zgrozila kad je čula šta je Sanja sve izgovorila ono veče kad su se svađali. Ona smatra da oni nisu jedno za drugo i da je najbolje da budu solo oboje, ali to je već sada do Marka, on odlučuje kako će - zaključio je Stefanovićev brat.

Kurir.rs/Pink.rs

