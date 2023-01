ZVEZDAN VARAO ANU SA ALEKS? Bili u s*ks-šemi godinu dana, davao joj NOVAC, vodio na PUTOVANJA, a onda doživela pakao! DETALJI VEZE

Zvezdan Slavnić i Aleksandra Nikolić kriju da su pre navodno tri godine bili u vezi i da je on s njom varao suprugu Anu. Sin Zorana Moke Slavnića, koji je već mesec dana glavna tema zbog preljube koju je učinio u "Zadruzi 6", tek će šokirati gledaoce i sve unutar Bele kuće.

Naime, on i bivša devojka Dejana Dragojevića imaju burnu prošlost, o kojoj oboje mudro ćute, ali je pitanje dana kada će jedno od njih dvoje da progovori o tome.

- Zvezdan je lud za Aleks, vidite da ne sme ni da je pogleda jer se odmah seti strasnih momenata koje su imali pre tri godine. Ona je bila klasična gradska klinka, volela je šmekere, pare i brza kola. On je važio za nezgodnog momka, cela ta priča, zatvor, narkotici, ubistvo. Kod devojaka poput Aleks sve je to plus. Ma vijala ga je gde je stigla: "Taj mangup mora da bude moj. On je bio s Ksenijom Pajčin, ona je meni bila idol kad sam bila klinka. Zamisli da budeš s bivšim dečkom Ksenije Pajčin. Pa to je za mene san snova. Moram da ga smuvam, makar za jednu noć", govorila je ona meni tada. Ja sam joj pričala da se čuva jer je Zvezdan na lošem glasu, ali ona se smejala - počinje za Rijaliti prijateljica starlete iz "Zadruge", pa otkriva sočne detalje ove strasne veze.

- Pratila ga je u stopu. Nije bilo mesta gde mu nije bila za petama. Uspele je da ga smuva preko zajedničkog prijatelja koji je bio njena šema nekada. Kada je čula da Zvezdan dolazi, molila ga je da i ona dođe. Prvo je nije primećivao, a onda se jedne večeri na jednom splavu zalepio za nju i nije odoleo njenim nabacivanjima. Imali su seks-šemu, a onda su postali više od toga. Ana nije slutila da Zvezdan voda klinku. Davao joj je pare, vodio je na putovanja. Imali su s*ks u Zvezdanovom i Aninom stanu kada ova nije bila tu. Aleks je posebno bila ponosna na taj deo afere jer se osećala važnom. Ismevala je Anu jer je ona u njenom stanu i krevetu. Savetovala sam je da to ne radi, ali ona nije marila - nastavlja poznata starleta, koja je želela da ostane anonimna, pa nam je na kraju ispričala i kako se ova ljubavna afera okončala.

- Godinu dana su se oni vucarali tako. Ne vide se, pa se vide, pa onda opet budu zajedno nedeljama. Zvezdan je bio mnogo ljubomoran. Nije hteo da ostavi Anu, a želeo je da drži Aleks pod kontrolom. To nije bilo moguće. Aleks se igrala s njimi pravila smicalice. Ljubav se ohladila onda kada je Zvezdan postao jako ljubomoran, pa je išamarao Aleks pred celom diskotekom. Pala je sa stolice kada ju je zatekao polugolu sa čašom i cigaretom u ruci. Zavalio joj je šamarčinu naočigled svih. Ona je tada rešila da preseče i pobegne od njega. Njeni prijatelji navijači su joj pomogli, uticali su na Zvezdana da je ne maltretira. Potom je otišla u Švajcarsku, gde je radila kao animir-dama. Kada je čuo za taj deo, Zvezdan se ohladio. Vidite da je blizina učinila svoje i da on ne može da joj odoli. Trese se kad je vidi, a nije ni ona imuna na njega. Pitanje je kada će neko od njih da otkrije detalje prošlosti - završava poznata starleta, Aleksandrina prijateljica.

