POZLILO MAJCI ANĐELE ĐURIČIĆ ZBOG S*KSA SA ZVEZDANOM? Roditelji na ulici ne mogu nikog da pogledaju u oči, POBEGLI IZ HERCEG NOVOG

Od Anđele Đuričić, koja je u prošloj sezoni "Zadruge" bila primer kako devojka treba da se ponaša, nije ostala ni bleda kopija. Ova nova Anđela, sumnja da je trudna i želi da zadrži bebu!

Njena porodica u Herceg Novom je očajna i kako saznajemo, ljudi planiraju da dođu u Beograd kako bi je izvukli iz rijalitija.

"Oni jadni od muke i sramote ne izlaze na ulicu. Anđela im je bila ponos i dika u prošloj sezoni, hvalili su se da su ponosni na nju, sećate se na finalu koliko su bili srećni. A sad ih je ukanalila najstrašnije. Nalazili su u početku razna opravdanja za nju, što je i logično, roditelji su, ali sada radi neoprostive stvari. Zna da je roditelji gledaju i ona u po dana i noći ima s*ks, čak se ne trudi ni da to koliko toliko prikrije. Kamere joj zumiraju facu dok stenje, ooblizuje se, pa jel moguće? I to sa zauzetim muškarcem. Na sve to i ne čuva se, nego sad kaže ako je trudna zadržaće bebu. Mami, kad je to čula, u momentu je pozlilo, a ni tata ne zna šta će sa sobom. Dogovorili su se, da se pokupe, i dođu u Beograd da vide da izbave dete i probaju da je urazume. Sad kad se sete sekiracije što je prošle godine bila nesrećna u ljubavi sa Matejom Matijevićem, dođe im da ga od blata prave. Sad tek ljudi vide šta je problem. A nemoćni su", priča izvor.

