ŠOK DEŠAVANJA U PORODICI KULIĆ! Marija sklopila tajni DOGOVOR sa Bebicom, dala mu ozbiljnu svotu NOVCA i unajmila za OVO

Miljana Kulić ubeđena je da se rešila Bebice i da sada može da radi šta želi, međutim, ona još ne zna da je on od Marije navodno pozajmio 10.000 evra kada je izašao iz Zadruge.

Kako prenose domaći mediji, Marija mu je navodno ostavila novac kako bi mogao da kupuje sve što treba za Sinišu i njene ćerke, ali i da njima šalje poklone u Zadrugu kada ona to zatraži.

Miljana za to ne zna jer veruje da Bebica više nije u Nišu i da nema nikakav kontakt sa Sinišom.

- Marija je bila na nedelju dana u Nišu kako bi obišla Sinišu kom je zdravstveno stanje bilo pogoršano. Ono što nju umiruje jeste to što zna da je Bebica u Nišu, kod njih kući i da brine 24 sata o njenom mužu, ali i ćerkama Tijani i Ani. Sada kada je bila u Nišu ona je Bebici dala 10.000 evra. Uverila se koliko je posvećen njenoj porodici, a pošto je on pobegao iz rijalitija i ostao bez honorara, Marija je imala potrebu da mu da toliki novac kako bi on mogao da nastavi da brine o Siniši i njenim ćerkama. Isto mi je napomenula da od tih para kupuje za nju i Miljanu kada čuje da im nešto treba i pošalje. Tako je bilo i za Uskrs kada su stigli pokloni, Bebica je sve kupio od tog novca i poslao, ali nije slao čestitku jer mu je Marija nagovestila da Miksi ne sme da zna da mu je dala pare, napravila bi haos, rekao je izvor blizak Bebici i dodao:

- Bebica je ubeđen da će se kada se rijaliti završi on ipak biti sa Miljanom, zato on sve ovo i radi. Njemu je tada kada mu je Marija dala novac rekla da i sebi kupi šta poželi i da ne trpi jer je on ostao bez para. On nije hteo ni da kaže Mariji da je štek koji je imao potrošio na Sinišine lekove, kao i benzin jer često je na realciji Niš-Beograd. Marija je tih 10.000 evra skinula sa svog računa i veruje da Miljana nikada neće saznati da je ona toliko para dala Bebici.

