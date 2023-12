OTAC I ROĐENA SESTRA SE ODREKLI UČESNICE "ELITE" U rijalitiju lije suze svaki dan, a nije svesna da je napolju TEK ČEKA HORORO

Sneža Kušadasi je u lošem odnosu sa porodicom, a sada se oglasila njena sestra koja je otkrila kakvo je zapravo stanje u kući.

Nakon što se oglasio komšija porodice Jovičić iz Velike Krsne i izneo šokantne detalje o Sneži Kušadasi i njenom sada bivšem dečku Darijanu.

Kako komšija tvrdi, između ostalog, Sneža je maltretirala i tukla rođenu baku zbog njene penzije, koju joj je uzimala i prodavala očeve stvari iz kuće kad su joj bile potrebne pare.

Snežina sestra od tetke, Jelica, nije mogla da prećuti na ovu, kao i na izjave Snežinog oca i sestre, pa je odlučila da sve demantuje.

- Samo bih demantovala sve što pričaju Snežini tata i rođena sestra. Za sve to postoje dokazi koji će biti prosleđeni sudu. Cela Snežina podrška, kao i njena mama i ja preživljavamo pakao od strane Snežinog tate i sestre. To su jezive pretnje. Što se tiče Snežine bake u svakom trenutku možete dobiti bakin broj i razgovarati sa njom, čak i otići, tako da i to pada u vodu. A što se tiče Darija i Sneže, najbolje bi bilo da ostane sama, sve će videti kad izađe - rekla je Jelica.

