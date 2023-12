VELIKO PRIZNANJE! Teodora Balzak otvorila dušu o ZATVORSKIM DANIMA, burnoj vezi s Bukilićem pa otkrila da je ČEKA BOLNIČKO LEČENJE

Bivša učesnica ''Elite'' Teodora Radojičić, poznatija kao Teodora Balzak, otvorila je dušu o svom zdravstvenom problemu zbog kojem je morala da napusti rijaliti, kao i o svojim zatvorskim danima i vezi sa Nikolom Bukilićem, koja je otpočela u Beloj kući.

- Ja pre rijaltija nisam imala probleme, osim ranije sa štitom žlezdom. Mislila sam da sam zdrava, tako da je sve ovo bilo šok za mene. Došli su nalazi koji su bili jako loši. Postoji verovatnoća da sledeće nedelje idem na bolničko lečenje, da ležim na VMA - rekla je Teodora i dodala:

- Mogla sam obe ruke da dam u vatru. Desilo mi se sve ono što nisam želela. Ne možeš srcem da upravljaš. S Nikolom se čujem, treba da dođe sad za Beograd i jako sam srećna zbog toga. Mnogi su nas loše komentarisali, ali naša ljubav je bila prava, za razliku od mnogih. To smo bili mi. Mnoge stvari bismo promenili da možemo. Dala sam sve od sebe i ponizila se u tom ondosu, drago mi je što je neke stvari shvatio. Shvatio je ko ga voli, ima 23 godina s karakterom koji ima. Ja sam praštala jer sam znala sve, praštala sam jer sam znala da on mene voli - poručila je bivša rijaliti učesnica i progovorila o danima koje je provela iza rešetaka:

- Danas si slobodan, sutra više nisi. Strana zemlja, ne znaš jezik, kako ide vreme, nestaju ljudi iz tvog života. Ja to nisam gledala tako, bio je veliki šamar za mene kad sam čula da ću tu biti četiri godine. Tu vidiš ko si i šta si. NIjednog trenutka se nisam predala, iako sam izgubila osobe koje nisam volela. Pet meseci sam bila napolju, onda sam ušla mu zatvoren prostor. Imala sam osećaj kao da sam opet tamo, borila sam se s demonima, odrazilo se na moje zdravlje. Ono što sam ja videla u zatvoru, mnogi nisu u horor filmovima. Sediš s ljudima koji se raspadaju pored tebe, s bolesnim ljudima, s njima si zatvoren 24 časa i ti to sve moraš da gledaš, i to žuto svetlo i taj crni pod. Drago mi je što mi se tada nije desilo ovo sa zdravljem... Sve što sam gutala i trpela sada je isplivalo - otkrila je Teodora za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''.

