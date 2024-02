"VREME JE DA IDEM NA POMEN BRATU" Janjuš uništen zbog pokojnog Mihaila: Bol nikada neće proći...

Učesnik rijalitija "Elita" Marko Janjušević Janjuš nedavno je izgubio brata Mihaila Janjuševića, kome se uskoro održava pomen u Prijepolju.

Sad se dotakao Mihailove smrti, a nimalo mu nije bilo lako da priča o tome

- Već je došao na red da se održi pomen mom bratu, ići ću... Ne znam šta da mislim, samo znam da mi je knedla u grlu jer razmišljam o svemu tome - govorio je Janjuš.

- Nije lako. Opet mi se sve vraća, nervozan sam i sad mi je jasno koliko mi je ovo sve sveže. Bol za bratom nikad neće da prođe, to je istina. Mogu da zamislim i kako će mojima da bude na pomenu. Majci pogotovo - dodao je on u rijalitiju.

- Ja se sa mojim Mihailom nikad nisam posvađao, sa ovim srednjim i ako smo istina generacija dosta više smo se svađali, Mihailu nikad ružnu reč nisam rekao i to mi sad sve prolazi kroz glavu, tu nema pravila. Šta sam sve u životu radio i gde sam bitisao, nikad nisam bio u teškim problemima, mene su se uvek plašili, brinuli se za mene, ali za njega se niko nije brinuo, nije bio taj tip. Ali eto nikad ne znaš ko je u kakvim problemima i šta je kome u mislima - govorio je Janjuš nedavno.

- Treba do leta da mu napravimo spomenik, muke su to, neko sa normalnom platom to sve ne bi mogao da isfinansira. Ne planiram da više ulazim u rijaliti, ćerka mi je velika već i stvarno moram malo više vremena da provodim sa njom - dodao je tada.

