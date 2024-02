"DEGENERIKA TREBA KASTRIRATI" Marko Đedović nikad oštrije o Asminu: On je bolesnik, ne znam šta je danas sa muškarcima

Marko Đedović je danas dobio šansu da porazgovara sa Drvetom mudrosti u Rajskom vrtu, a na samom početku mu je prokomentarisao dešavanja u kući, kao i odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, koji i dan-danas intrigira javnost.

On je žestoko osudio sve što je Asmin izneo na račun Aneli, pa ga častio gnusnim uvredama, što će definitivno iznervirati Asmina, koji i dalje nije odgovorio da ove Đedovićeve prozivke:

- Aneli je rekla otišla bih sama kod Asmina ali je to rekla u afektu, njemu je tad pala klapna i ima malo straha za ono što ona priča, čuli smo da je tukao na dan sahrane njenohg oca, mora da razume nekoga koga voli, ne treba da ide budaletini na noge sama, mora da se iščupa iz greške, oni svi čekaju da je iznapadaju za neke stvari, ukućani se samo hvataju na to. Izmirili su se, vidim zajedno idu, Aneli ume da bude jako pogana kad se svađa, mislim da ne zna kako da iščupa sebe, ona da zna da izvuče svoj temperament ali neke stvari ume da zapamti Janjuš i onda krene da reži, ja volim kad se Aneli svađa ali to neće njihov odnos ugroziti zato što Janjuš nju obožava. Ako uspeju napolju da odole stvarima koje će ih izazivati mislim da će uspeti ali Asmin ne posustaje, on je bolesnik, ne znam šta je danas sa muškarcima, to su tropostotni rastvori od muškaraca ja ovakve ljude ne mogu da razumem, oni više gledaju kerove nego ljude. Ovde ljudi nemaju empatije prema deci, ja mislim da te degenerike treba kastrirati. Aneli je tu svesnija da će dete jednog dana odrasti, šta sad treba letvu da uzmemo i da je tučemo zbog stvari koje je radila u prošlosti. Toj njihovoj deci jedino može da bude Bog u pomoći - rekao je Đedović.

Kurir / Republika / Preneo: Lazar Stanušić

