"IŠAO JE DA KREČI, DA ZARADI DVE-TRI HILJADE DA BI PREŽIVELI" Teški dani Ivane Krunić i Baneta Čolaka: Živeli smo u garsonjeri...

Ivana Krunić i Bane Čolak uživaju u svojoj ljubavi daleko od očiju javnosti, a sada je pevačica otkrila kada je shvatla da je upravo Bane čovek sa kojim želi da provede ostatak života.

Ivana se prisetila teškog perioda i otkrila da je tokom pandemije virusa kovid 19 imala psihičke probleme.

foto: Printscreen

-To je bio najteži period, kada je bila korona. Mi smo živeli u garsonjerici, jedva smo i to plaćali jer ja nisam radila. Kada sam nezadovoljna poslovno, to se mnogo odražavalo na mene psihički. Danas ne bi bilo tako jer sam shvatila da su mi druge stvari prioriteti. Posao je samo sredstvo kojim usrećujemo ljude oko sebe- rekla je Ivana i otkrila da joj jako značila podrška koju joj je tada Bane pružao.

foto: Kurir televizija

-Pored svih tih mojih teskoba psihičkih koje sam imala u tom periodu, on je znao da izađe na kraj sa mnom. Pokazao mi je da je muškarac koji nikad ne bi dozvolio da nama bilo šta fali. On je pored fizičkog problema koji ima sa nogom, išao da kreči, da radi, da zaradi dve, tri hiljade dinara da bi mogli da preguramo tu nedelju, i time mi je pokazao da će uvek biti stub porodice i da zaslužuje da bude moj muž, i otac sutra naše dece – rekla je kroz suze Ivana.

Elitna prostitucija jedna je od glavnih tema naše javne scene već godinama, a Ivana je svojevremeno otkrila da se mnoge pevačice bave najstarijim zanatom. - Mnoge predrasude postoje o tom zanimanju. Shvatam i zbog čega je to tako, neke žene koje se bave prostitucijom, koriste naš posao kako bi podigle cenu ili kao paravan – rekla je ona.

Kurir.rs/ Grand / Preneo: M.J.

