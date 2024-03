BAKA ANĐELE ŠPARAVALO BILA NA IVICI ŽIVOTA: Ugradili joj dva stenta, a za sve krivi unuku: Imala sam dva infarkta!

Haos oko Anđele Šparavalo i njenog odabira partnera ne jenjava. Sada se oglasila i njena baka, koja je oplela po unuki iBojani.

Zorica Šparavalo, Anđelina baka, rekla je da joj je zdravlje narušeno, a za to krivi unuku.

- Imala sam infarkt, ugrađen mi je stent... Imala sam već jedan i sada drugi, otkad je Anđela ušla u "Elitu". Treći ne bih preživela. Imala sam drugi infarkt zbog stresa, zbog svega što ona tamo radi, evo, i sad sam se uzbudila dok pričamo! Meni je mnogo žao mog deteta, ne mogu da se smirim - kroz plač priča baka Zorica.

Kaže da je zbog Anđele i Bojane na lekovima - kad god ih vidi u ljubavnom zanosu, posegne za lekovima za smirenje.

- Anđela me je toliko razočarala... Šta mi je sada uradila, ovo je strašno! Na vezu sa Bojanom ne gledam nikako, to je najgore što može da postoji na svetu! Porodica Šparavalo i moja porodica Jeftić su bile cenjene porodice u Uroševcu, to možete svakog da pitate. Ovo, što nam je ona uradila, ovo je strašno! Ne možemo da prihvatimo da je sa Bojanom, sa ženom.

- Ona dođe kod mene, kaže: "Bako, vidi sa kim se zabavljam", pa mi pokaže slike dečka. A ovo sad... Strašno, ja nemam reči. Ne znam šta je sa tim detetom, ovo nije ona, verujte mi, kunem vam se u dvojicu sinova! Imam 73 godine, ja ovo ne mogu da prihvatim ni da preživim! Kad vidim da se njih dve ljube, odmah popijem dva bromazepama, zbog nje pijem lekove. Ili sklonim, promenim kanal, a volim da gledam, da vidim gde je, šta radi.

Zorica je demantovala Anđeline navode da je u lošem odnosu sa snajom.

- Verujte mi, sa mojom snajkom sam kao sa svojom ćerkom, ona mi je rekla da se sa mnom bolje slaže od svoje mame! Sto puta mi je to rekla. Uvek sam joj se našla, da pričuvam decu, da spremim ručak, pozovem ih, budemo kod mene u dvorištu, uživamo - rekla je ona, pa dodala:

- Živeli su kod mene u kući, na spratu, četiri godine, ali nije bilo uslova ovde, gore nema vode, kupatilo, kuhinja... Ne mogu mladi da budu ovde, pa su otišli privatno da stanuju. Ja vam pričam istinu! Ne znam šta je Anđeli, pa tako laže. Pitajte komšiluk, bolji odnos svekrve i snaje ne postoji ovde u gradu - priča baka Zorica, koja unuku ne želi da vidi na sopstvenoj sahrani.

- Šta nam je to napavila Anđela, strašno! Ja ne znam gde će ona posle, stvarno ne znam. Kod mene neće sigurno! Možete slobodno da joj poručite da mi ne dolazi na sahranu, nikako, nikako! Nikako! Toliko sam se razočarala! Samo nek se odvoji od Bojane i sve će biti u redu, da ja dočekam praunuče... Ovo nije dobro!

Zorica je, takođe, demantovala Anđeline tvrdnje da je živela kod nje.

- Duša me boli kada čujem kako laže, a zašto to radi, ja ne znam. Četiri godine su ovde bili, pa prešli u stan. Anđela nije živela sa mnom, već je dolazila, svraćala... Kada je Sandra počela da radi, oni su dolazili, čuvali smo je, vodili u predškolsko, mama i tata na poslu, ko će da je vodi ako neće baba? Ali, nije živela sa mnom, već sa mamom i tatom. Laže da je živela kod mene, ma kakvi! To laže ona. Roditelji su je zapostavljali?! Pa, svake godine su je vodili na more, uvek tu bili za nju, uz nju. Ma, sram je bilo kako laže, neka se stidi svojih godina!

Baka Šparavalo, kako kaže, Bojanu ne može da vidi očima i za sve je krivi.

- Bojana joj puni glavu, mnogo joj puni glavu. Slušala sam ih u pušionici, Bojana je pričala kako ne voli mamine sinove, tatine princeze, kako one treba da rade... Ova je sve to upijala, pa priča ovo, da su je roditelji zanemarivali, da ne bi bilo da je mamina i tatina princeza. O Bojani imam najlošije mišljenje, monstrum je za mene!

Na kraju razgovora Zorica je rekla da se uzda u Lepog Miću.

- Podržavam Lepog Miću, samo on može da je izvuče iz Bojaninih kandži! Svaka čast i Slađi i Lakiću, Lakić je onog dana tako lepo pričao, kao moj sin što bi rekao! Dođe Acko ovde kod mene, isplače mi se... Ne znam šta da mu kažem - kroz suze završava baka Šparavalo.

kurir.rs/informer/preneo I.L.

