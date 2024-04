"ĐUBRE JEDNO, UBIJA ME OVDE"! Aneli zapomagala zbog Janjuševih reči, jezive scene, urlici bola odzvanjali Belom kućom (VIDEO)

Aneli Ahmić dobila je nervni slom zbog Marka Janjuševića Janjuša. Iako su njih dvoje pre nekoliko dana raskinuli, Aneli ne može da se pomiri da je zvanično kraj. Markove reči su sinoć isterale iz takta Ahmićevu, koja je urlala iz petnih žila, neprestano ponavljajući da bivši košarkaš namerno pokušava da je ocrni u javnosti.

- To da se Stanislav njoj sviđa to su teške budalaštine, ona ima neke traume iz prošlosti, da li su ih ostavljali partneri pa sumnjaju u ljude, meni to nešto nije jasno. Sve sa strane što slušam ljude, sve se slažem, to je prevelika doza ljubomore koja je bolesna - rekao je Đedović.

- Ona je bila u 10 veza, ja sam samo u jednoj, ne možeš toliko puta da budeš u vezi meni je to nemoguće. Ja kažem da ne verujem da me voli, tako mi deluje to u prethodnih 20 dana - rekao je Janjuš.

- Janjuš razmišlja isto kao Ša samo što ima jaču samokontrolu - rekao je Đedović.

Aneli je dobila slom zbog Janjuševih reči pa je počela da urla iz sveg glasa.

- Ja se kunem da si mi rekao da imamo s**s u toku Ramazana, ovaj dečko me tera da se kunem, sram te bilo lažove jedan, manipulatore, skote jedan, u Noru me tera da se kunem. Đubre jedno, ubija me ovde, pokušava da napravi luđakinju od mene. Ti si se svaki put naljutio kad nisam htela da imam se*s - rekla je Aneli.

- Što govoriš laži, sve ovo što si pričao je laž, nemoj da mi se obraćaš nikako više, on zna da ga volim, on to zna itekako - rekla je Aneli.

- Jao kakav si ti folirant najveći koji sam ja sreo, evo sad ću da skinem sliku, više me ne zanimaš devojko zapamti - rekao je Janjuš.

