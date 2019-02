ODAKLE TI PARE, MAJSTORE: BALTOVSKI IMA LUKS VILU, SKUPOCENU GLUVU SOBU I AUTO OD 50.000 EVRA!

Za deset godina svog direktorovanja u JKP „Pogrebne usluge“, Dragan Baltovski, zvani Bili Piton, toliko se obogatio, da sada uživa u luksuzu koji malo ko u Srbiji može i da zamisli.

Pored imovine koju je prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije: troiposoban stan, nov auto „infiniti“ i čak osam njiva, on poseduje i luksuznu vilu vrednu nekoliko stotina hiljada evra u Beogradu, koja nije prijavljena, saznaje Kurir.

Ova skupocena nekretnina nije zavedena u njegovoj imovinskoj karti, ali Kurir ima dokaze da je njegova i da on već sedam godina, otkad se razveo od supruge, živi u njoj.

- Ova kuća se nalazi u elitnom delu naselja Bežanijska kosa, gde su vila do vile. Ne samo što je kuća na fantastičnom mestu u Beogradu nego je i sama građevina takva da čoveku zastane dah, naročito iznutra. U nju je uloženo nekoliko stotina hiljada evra i može se reći da je ova kuća kruna bogatstva koje je Baltovski zgrnuo otkad je na čelu javnog preduzeća. On se u nju preselio 2011. godine, ali ona i dalje nije legalizovana, pa je pitanje na koga se vodi. Po svemu u kući, reklo bi se da voli komfor i da nije žalio novac... Čak je napravio i veoma vrednu gluvu sobu - priča naš dobro upućeni izvor.

foto: Pritnscreen, Sonja Spasić

Iako gluvu sobu, odnosno prostoriju čiju su zidovi obloženi vlaknastim materijalima koji apsolutno upijaju zvuk, imaju samo izvanredni muzičari i profesionalci koji od muzike žive, Baltovski ju je sebi priuštio samo radi razonode, jer voli da svira gitaru.

- On je toliko zaluđen muzikom da je bez problema odvojio veliki novac za ovako nešto. On godinama svira gitaru, a posebno obožava rok muzičara i slavnog gitaristu Džimija Hendriksa! U njoj okuplja društvo i mogu da sviraju do zore, a zbog izolacije ništa se ne čuje spolja. U kući su skupoceni nameštaj, vrhunska tehnika, dragocene slike i suveniri sa putovanja - kaže naš sagovornik.

Šta smo otkrili do sada Baltovski je mozak „grobljanske mafije“, koja je državno preduzeće JKP „Pogrebne usluge“ ojadila za stotine miliona dinara Nameštao je poslove preduzeću „Pasiflora“ vlasnice Bojane Stanković, koja je na javnim nabavkama redovno pobeđivala „takmičeći“ se sa firmom „Beobašta“, koja je u vlasništvu njene rođene sestre „Pasiflora“ ima samo deset zaposlenih radnika, pa su dobijene poslove održavanja i uređivanja gradskih grobalja obavljali radnici JKP „Pogrebne usluge“ Vlasnica „Pasiflore“ ima svoju kancelariju u JKP „Pogrebne usluge“ i službeni mobilni telefon Nameštao poslove firmi „Tinaprom“, čiji je vlasnik Srđan Topličić, koji je, da paradoks bude veći, ubrzo i zaseo u direktorsku fotelju sektora za kontrolu kvaliteta upravo u JKP „Pogrebne usluge“, iako ovo preduzeće nikada ranije nije imalo takvo radno mesto Kad je Srđan Topličić zaposlen u JKP „Pogrebne usluge“, mesto direktora firme zauzeo je njegov otac Tomislav

Silvija Slamnig / Foto: Printscreen, Sonja Spasić

