U nedelju, 29. maja, na mejl adresu portala Kosovo-online, stigao je mejl na ukrajinskom jeziku sledeće sadržine: "U vašim prostorijama postavljena je eksplozivna naprava koja će eksplodirati tačno u 22:15. časova. Slava Ukrajini“.

05:23 NAKON LAŽNE DOJAVE O BOMBI, POKUŠALI DA OBORE SAJT KOSOVO-ONLINE! Ovako je protekla evakuacija zgrade Kurira

Iako su u poslednje vreme u našoj zemlji lažne dojave o bombi postale učestale, ovo je prvi slučaj napada na medije. Pored brojnih pitanja koja je otvorio ovaj događaj, posebno zabrinjava činjenica da je targetirana medijska kuća koja objektivno i neutralno izveštava u vezi sa ratom u Ukrajini, zbog čega je u nekoliko navrata dobila i pohvale. Zahtevamo da svi relevantni subjekti ovaj čin javno osude i spreče širenje opasne prakse.

Iako smo tokom tri meseca sukoba najobjektivnije izveštavali o rusko-ukrajinskoj krizi, naši mediji našli su se prvi na udaru posle škola, bolnica, aerodroma. Sagovornici Kurira najoštrije osuđuju ovaj napad i poručuju da se krivci moraju pronaći i procesuirati. Najoštrije osuđujem neodgovorne ljude koji bi ne samo da zastraše medije već da serijom dojava o podmetnutim bombama zastraše i parališu Srbiju, poručio je predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić. Ministarka Zorana Mihajlović smatra da je ovo nastavak projekta dojava o bombama. Ministar Tomioslav Momirović smatra da je Cilj terorista širenje straha, ali da su Kurir i Adrija medija grupa već pokazali da ih pritisci i pretnje nikada neće skrenuti sa puta izveštavanja u interesu javnosti i države.

O tome šta stoji iza dojava, ima li kraja pretećim mejlovima i ima li straha da neka dojava bude prava govorio je u Jutarnjem programu Kurir televizije odgovorni urednik portala Kosovo online Miloš Garić.

- Nedelja veče je bila, oko 20h uveče. To je za nas na portalu dežuran dan, radi manje ljudi, pozvao me je kolega i rekao mi je da je stigao mejl. Prosledio mi ga je odmah i delovalo je jako dramatično, nisam računao da će to stići na našu adresu. Nekako sam u prvom trenutku gledao da obavestim ljude koji su zaduženi za to pitanje, kontaktirao sam MUP, dežurnu službu i svi su odmah izašli na teren. Kada sam sve sabrao i oduzeo, sve smo uradili što je bilo potrebno. Srećom je sve ispalo kako smo se nadali, dojava je bila lažna. Dojava je bila na rusko-ukrajinskom jeziku. Kosovo-online je izabran kao prvi medij koji je dobio ovakvu vrstu pretnje, nismo srećni zbog toga ali nismo iznenađeni jer smo mesecima već na udaru. Zaista se trudimo da budemo objektivni, a Albanci nas optužuju jer realno prenosimo sve što se dešava na Kosovu. Juče su pokušavali da nam obaraju sajt. Nismo iznenađeni i shvatamo da je u igri hibridni rat - ispričao je Garić.

